Irak Müslüman Alimler Heyeti Hakim Partilerin Entrikalarına Karşı Durmaya ve Suçlarını Belgelemeye Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’ta yaşanan tehlikeli olaylar, Irak’taki yolsuz hakim partiler tarafından saptırıcı girişimler, Irak sahalarında ve meydanlarında ifade edilen Iraklı halkın isteklerine kayıtsız kalınması, Corona virüsün ülkede tehlikeli bir şekilde yayılması karşısında hükümetin kasıtlı ihmali hakkında bir açıklama yayınlayarak hakim partilerin entrikaları karşısında durmaya ve suçlarını belgelemeye çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “25 Şubat 2011 devriminin üstünden 9 yıl geçtikten sonra Iraklı halk, ülkedeki mevcut siyasetin batıl olmasına, suçları her geçen gün artan ve bozgunculukları ortaya çıkan hakim partilerin yolsuzluk yapmasına karşı tekrardan devrim için ayaklandı. Bu sabahtan itibaren protesto alanları, halkın isteklerini dile getirmek ve hakim partilerin ne pahasına olursa olsun sürdürmeye çalıştığı hükümet adayını açık bir şekilde reddetmek için kalabalık göstericilerle doldu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamada bugün kalabalık sayılarıyla gösteri alanlarının gençlerinin, hakim partilerin yaptığı şeylerin sadece amacı saptırmaya çalışan girişimler ve vehmi çabalar olduğu yönünde güçlü bir mesaj gönderdiklerine dikkat çekti. Iraklıların, halkın iradesinden ve maslahatından uzak olan dışardan anlaşılmış siyasi çalışmalar ile meşgul edilmesinin, buna paralel olarak devrimin kökünü kurutmak amacıyla göstericilerin ve aktivistlerin, şeri ve beşeri kanunlara ve insani ölçülere göre kınanacak tehlikeli bir suç ekseninde sistematik bir şekilde öldürülmesi, kaçırılması, geçersiz ithamlarla suçlanmasının söz konusu bu çabalar arasında olduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak’taki bu olaylar, Çin’de Corona virüsün ortaya çıkmasından ve İran’da da yayılmasıyla Irak’a yaklaşmasından sonra büyük korkular ve çalkantılı durumlar gölgesinde yaşanmaktadır. Bu durum, bu virüstün korunmanın önemini göstermekte, sınır kapılarından Irak’a sızmasına engel olmak için gerekli önlemleri almayı gerekli kılmaktadır. Ki bu sınır kapıları, İran’dan gelenlere hiçbir gözlemci ve denetleyici olmaksızın, en düşüğü karantina olan tedbir içerikli işlemler uygulanmaksızın açık tutulmaktadır. Öte yandan ülkedeki sağlık sektörünün kötü hali, hastanelerin sefil durumu ve sağlık gözetim sisteminin neredeyse tamamının yıkılmış durumu ortadadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamada durum bu iken İran Irak ile ticaretine devam edeceğini ilan ettiğine dikkat çektikten sonra oysa bilim ve sağlıkta ilerlemiş büyük devletlerin, Corona virüsün tehlikesini ve bu tehlike karşısında aciz kaldıklarını itiraf etmekte olduklarını, bu yıkıcı tehlikeden korktukları için sınırlarını ve hava sahalarını kapatmakta, İran’la olan ticaretlerini durdurmakta olduklarına vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şöyle devam edildi: “Zikredilen bu olaylar hakim partilerin oyunlarından sakınmayı, dışı barış içi hem dünyevi hem uhrevi kötü bir akıbet olan girişimlerine aldanmamayı gerekli kılmaktadır. Aynı şekilde iradeyi dize getiren, özgürlüğü bağlayan çalışmalara boyun eğilmesinden sakınmayı gerektirmektedir. Irak’taki hakim partiler, Irak’ı değil özel projelerini geliştirmektedirler. Onlar tarafından yapılan vaatler, serap ve evhamdan başka bir şey değildir. Sebep oldukları tüm acılar için ve İran’la çıkarlarını korumak için İran’dan gelen bu hastalığa karşı gösterdikleri ihmalden dolayı hesaba çekilmeleri şöyle dursun tüm bunlar, bunlara karşı koymayı ve önünde durmayı gerekli kılmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti ardından bu durumun aynı şekilde bizim için daha fazla bu partilerin entrikalarına karşı koymayı, suçlarını belgelemeyi gerekli kılmakta olduğuna vurgu yaptıktan sonra bu suçların, zaman ne kadar geçerse geçsin zaman aşımına uğramayacağını belirtti. Göstericilerin, partilerin gerçekleştirmekten aciz kaldığı şeyi gerçekleştirmeye çalışan güvenlik güçlerinin ve milislerin suçlarından daha fazla sakınması gerektiğini ifade etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle)’den Irak halkını zayıflık ve yozlaşma halinden diriliş haline çıkarmasını, ümmetimizi imanlarını ve imkanlarını kuvvete ve temkine dönüştürmeyle nimetlendirmesini, tüm insanlığı afetlerden ve felaketlerden korumasını niyaz ediyoruz.”

HEYET Net

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