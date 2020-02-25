Irak’ın Gündeminden (25.02.2020)

Basra Şehrinde İki Farklı Olay

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde bir taksi aracının bir şahıs tarafından gasp edildiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra şehrinin doğusunda bir eve ses bombasıyla saldırı düzenlendiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan El-Kezize mıntıkası yakınlarında dün akşam saatlerinde taksiye binen bir şahıs, silah zoruyla taksiyi gasp etti. Arabayı kaçıran şahsın nereye gittiği hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı kaynaklar tarafından bildirildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Basra şehrinin doğusunda yer alan Şat El-Arap kazasında bir eve önce ses bombasıyla saldırıldığı ve ardından iki kişi tarafından ateş açıldığı ifade edildi.

Kaynaklar, bu iki şahsın saldırısı sonrasında olay yerinden kaçtıklarını, saldırının altında toprak anlaşmazlığı olduğunu açıkladı ancak saldırının diğer detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Güvenlik Noktasına Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda polis kuvvetlerine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-İbara nahiyesine bağlı Zağniye köy girişinde kurulan polis kuvvetlerine bağlı denetim noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yarıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Tahrir mıntıkası çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi yakınlarındaki El-Islah köyü çevresinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’taki Barışçıl Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 1 Ölü 12 Yaralı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri ve mezhepçi milisleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerinin yeni hükümet kurulmadan hemen önce meşru haklarını talep eden gösterileri sonlandırmak için gösteri alanlarındaki göstericileri kasıtlı bir şekilde hedef aldıklarını vurguladı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Basra Şehrinin Batısında 20 Milyon Dinar Gasp Edildi

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin batısında dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurların bir sivilden 20 milyon dinar gasp ettikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajanslarının bugün sabah saatlerinde yaptığı habere göre Basra şehrinin batısında yer alan El-Kıble mıntıkasında dün akşam saatlerinde motosiklet kullanan silahlı milisler bir vatandaştan 20 milyon dinar gasp etti.

Öte yandan kaynaklar, Basra muhafazasındaki iş sahiplerinin Basra’daki güvenlik açığı ve istikrarsızlığa ışık tutmaları için uluslararası ve yerel hukuk örgütlerine seslendiklerini, Basra muhafazasının merkezinde yer alan ve çevresinde olan mıntıkaların güvenliğinin güçlendirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Kaynaklar dün akşam vatandaşlardan birinin yaptığı şu açıklamayı aktardı: “El-Aşar mıntıkasında bulunan, motosiklet kullanan, silah taşıyan yüzleri maskeli şahıslar söz konusudur. Bu olayları gerçekleştirenler de onlardır. Bu olayda parmağı olan insanların peşine düşülmelidir çünkü El-Aşar mıntıkası iş adamlar için ticaret merkezidir.”

Basra muhafazasının dün, Basra şehrinin ortasında yer alan El-Kezize mıntıkası yakınlarında taksiye binen bir şahsın, silah zoruyla taksiyi gasp ettikten sonra kayıplara karışmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Basra şehrinin doğusunda yer alan Şat El-Arap kazasında bir eve önce ses bombasıyla saldırıldığı ve ardından iki kişi tarafından ateş açıldığı gelen bilgiler arasında.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: 3 Ölü 1 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bir kahve dükkanına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Beled kazasına bağlı Busefe mıntıkasında bir kahve dükkanına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından hafif ve orta silahlarla saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Saldırının hangi nedenden dolayı düzenlendiği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Aile İçi Silahlı Kavga: 2 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen aile içi kavga sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Halis kazasına bağlı Mansuriye Şat köyünde bugün sabah saatlerinde hafif silahların kullanıldığı aile içi bir kavga meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kavganın hangi nedenden dolayı çıktığı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olan kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Tahrir mıntıkası çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi yakınlarındaki El-Islah köyü çevresinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Aynı şekilde Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-İbara nahiyesine bağlı Zağniye köy girişinde kurulan polis kuvvetlerine bağlı denetim noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda, doğusunda, ortasında ve güneyinde bugün sabah saatlerinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırı, 2 ayrı patlama sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan El-Betul mahallesinde bugün sabah saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan En-Nasr mahallesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından belirtilirken Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Es-Sadr bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Eğitim Bakanlığında çalışan bir görevlinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın ortasında ve güneyinde yer alan Karade ve Latifiye mıntıkalarında bugün sabah saatlerinde meydana gelen 2 ayrı patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırıların ve patlamaların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra saldırıları ve patlamaları düzenleyen kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda barışçıl gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestoculara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda, güneydoğusunda ve güneyinde yer alan Muştel, Zaferaniye ve Ebu Duşeyr mıntıkalarında Cumartesi günü meydana gelen 3 ayrı patlama sonucunda yaralıların olduğu gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Milisler 2 Kişiyi Kaçırdı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurların bir eve saldırdıktan sonra evde bulunan 2 kişiyi kaçırdıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mansuriye Cebel nahiyesindeki bir eve dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından saldırı düzenlendi. Söz konusu eve giren milislerin evdeki 2 kişiyi silah zoruyla kaçırarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, adam kaçırma olayının yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Halis kazasına bağlı Mansuriye Şat köyünde hafif silahların kullanıldığı aile içi bir kavga meydana gelmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terörle bağlantılı oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Ramadi Şehrinin Doğusunda Patlama: Haşdi Şaabi Komutanı Yaralandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin doğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milisleri komutanının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin doğusunda yer alan Karma kazası çevresinde aracıyla hareket halinde olan Haşdi Şaabi milisleri komutanlarından Suheyl Ali Hayf bugün sabah saatlerinde bir patlamaya maruz kaldı. Söz konusu patlaam sonucunda Suheyl Ali Hayf’ın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama amacıyla bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

1 total views, 1 views today