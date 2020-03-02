Irak’ın Gündeminden (02.03.2020)

Hükümet Karşıtı Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 1 Ölü, 100’e Yakın Yaralı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün ikindi saatlerinde güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 90 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları Irak İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Fazıl El-Garavi tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’ndaki İsyanla Mücadele Ekipleri meydanda barışçıl gösteriler düzenleyen protestocuları yine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef aldı. Kaynaklar güvenlik güçleri tarafından barışçıl gösteriler düzenleyen protestocuların gerçek mermi, av tüfekleri ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef alınması sonucunda göstericilerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 90 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynaklar, dün sabahın ilk saatlerinden itibaren ülkenin orta ve güney muhafazalarından gelen göstericilerin Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı’nda toplandıklarını, partiler arasında anlaşması yapılan yeni başbakanın Muhammed Alavi olması teklifini reddetmek için sosyal medyada çağrısı yapılan Milyonluk gösteriye katıldıklarını açıkladı.

Öte yandan birçok hükümet kurumunun ve yabancı elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgeye göstericilerin yaklaşmasını engellemek için hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bu bölgeye çıkan Muallik ve Sinek köprülerini kapattıkları açıklandı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat ve Süleymaniye’de 6 Kişide Daha Corona Virüsü Pozitif Çıktı

Sağlık ve Çevre Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Bağdat ve Süleymaniye muhafazalarında İran’dan gelen bazı vatandaşlarda Corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Ülkede Corona virüsü vakasının 18’e ulaştığı ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “6 vatandaşta daha Corona virüsü tespit edildi. Bunlardan 2’si Başkent Bağdat’tan diğer 4 kişi ise Süleymaniye muhafazasındadır. Tamamı son zamanlarda İran’da bulunmuş kişilerdir.”

Yapılan açıklamada teşhislerin bakanlık personelleri tarafından yapıldığı, gerekli laboratuvar örnekleri alındıktan sonra testlerin pozitif çıktığı, bu kişilerin şuanda gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Sivil aktivistler, İran’da Corona virüsün yayılması nedeniyle Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından uçuşların askıya alındığı iddialarına rağmen Irak ve İran arasında hava uçuşlarının devam ettiğine, günde en az 9 uçuş yapıldığına vurgu yapmaktadır. Diğer yandan İranlı yetkililer Irak’la olan sınırların ticari hareket için tekrardan açılacağını duyurdu.

Felluce Şehrinin Güneyindeki Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi Yaralandı

Irak’ın güneyinde yer alan Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasının doğusunda yer alan Felluce şehrinin güneyinde, Felluce ile Felluce Amiriye’yi birbirine bağlayan El-Hasi mıntıkasında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar iki aracın arasında meydana gelen kazanın nedeninin aşırı hız olduğunu açıkladığı gibi kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta yer alan muhafazaların tamamında korkunç trafik kazaları devam etmektedir. Genelde bu kazalarda vatandaşlar hayatlarını kaybetmektedir. Bunun başlıca nedeni başta dış yollar olmak üzere yolların bozuk olmasıdır. Aynı şekilde yetkililerin kazalara engel olmak için gerekli hiçbir önlem almamasıdır.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyindeki Kazada 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Kale Seker ile El-Fecr kazalarını birbirine bağlayan yolda bugün sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 9kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ta 2 Vatandaşta Daha Corona Virüsü Teşhisi Kondu

Başkent Bağdat’ta yer alan Rusafa bölgesinde bir süre İran’da kalıp Irak’a dönen 2 kişide daha Corona virüsü tespit edildiği Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Teşhisler bakanlık personelleri tarafından yapıldı, gerekli laboratuvar örnekleri alındıktan sonra testler pozitif çıktı. Söz konusu kişiler şuanda gözlem altında tutulmaktadır. Sağlık Bakanlığı, uluslararası sağlık standartları ekseninde gerekli tüm önlemleri almaya devam etmektedir.”

Sağlık ve Çevre Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan diğer bir açıklamada Bağdat ve Süleymaniye muhafazalarında İran’dan gelen bazı vatandaşlarda Corona virüsünün tespit edildiği belirtilmişti. Ülkede Corona virüsü vakasının 20’ye ulaştığı ifade edildi.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 6 Yaralı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, söz konusu yaralıların tedavi amaçlı en yakın hastaneye nakledildiklerini açıkladı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 90 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

1 total views, 1 views today