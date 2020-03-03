Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi Kuran Günü Etkinliği Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi, 28 Şubat 2020 Cuma günü sabah saatlerinde Ali Bin Ebi Talip (radiyallahu anh) Hafızlık Merkezi kız öğrencileri için Kuranı Kerim Günü düzenledi.

Söz konusu etkinlik Ali Bin Ebi Talip (radiyallahu anh) Hafızlık Merkezi kız öğrencilerinin ezber ve sağlama seviyelerine odaklandı. Kuran tilaveti, ezber ve sağlama ile başlayan etkinlik ikindi saat beş gibi son buldu.

Etkinliğin sonunda 3.cüze kadar başarılı bir şekilde ezber yapan öğrencilere Ebu Garib Şubesi tarafından para ödülü verildi. Aynı zamanda hem sabah kahvaltısı ve öğle yemeği ikram edildi.

Aynı zamanda Kuranı Kerim günü ekseninde Ali Bin Ebi Talip (radiyallahu anh) Hafızlık Merkezi kız öğrencilerine Kuran hafızlarının vasıflanması gereken ahlaki özellikler ve daha fazla ezber yapabilme yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

HEYET Net

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