Irak’ın Gündeminden (03.03.2020)

Başkent Bağdat’ın Batısındaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın batısında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 6 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak Hükümeti Masum Vatandaşlara Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Diyala, Salahuddin ve Ninova muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara bugün ikindi saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 7 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Diyala, Salahuddin ve Ninova muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara bugün ikindi saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda şüpheli oldukları iddia edilen 7 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Basra Şehrinin Kuzeyinde Bir Sivil Aktivist Suikasta Uğradı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Ali El-Halefi adlı sivil aktivistin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Harise kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından Ali El-Halefi adlı sivil aktivist kurşun yağmuruna tutuldu. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Ali El-Halefi adlı sivil aktivistin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta Ekim ayının başında başlayan halk gösterilerinden itibaren sivil aktivistleri ve gazetecileri hedef alan suikast olayları devam etmektedir. Başkent Bağdat ve ülkenin diğer muhafazalarında güvenlik ve istikrarla sorumlu hükümet bu suçların altında kimin olduğunu ortaya çıkarmadığı gibi hükümete bağlı kuvvetlerin itiraza cesaret edemedikleri ifade edilmektedir.

Irak’ta Corona Virüsü Testi Pozitif Çıkanların Sayısı 26’ya Yükseldi

Sağlık Bakanlığı ülkede Corona virüsüne yakalanan hasta sayısının 26’ya ulaştığını açıkladı.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı Resmi Sözcüsü Dr. Seyf El-Bedr’in şu açıklamasına yer verdi: “Başkent Bağdat’ta 12, Tamim muhafazasında 5, Süleymaniye muhafazasında 4, Necef muhafazasında 2, Meysan muhafazasında 1 ve Babil muhafazasında 1 kişide Corona virüsü vakası gerçekleşmiştir.”

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ta 3 kişinin, Meysan muhafazasında 1 kişinin ve Necef muhafazasında 1 kişinin Corona virüs testlerinin pozitif çıktığı ve bu kişilerin tamamının Irak’tan geldiği belirtilmişti.

Bu bağlamda Erbil muhafazasındaki yerel yönetim, Corona virüsün yayılması korkusuyla 21 Mart’a kadar taziye ve dini münasebetler meclislerinin kurulmaması kararını aldı. Aynı şekilde Erbil Sağlık Müdürü 14 gün içerisinde Corona virüsü şüphelisi 1095 kişinin gözlem altına alındığını ve Erbil’de gözlem için 12 merkezin hazırlandığını duyurdu.

Hükümetin geçtiğimiz Cuma günü okullarda eğitimin 10 gün boyunca ara verilmesi ve Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn’e yolculuğun yasaklanması kararı aldığı biliniyor.

HEYET Net

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