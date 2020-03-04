Irak Müslüman Alimler Heyeti Sosyal Birimi İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Birimi, ülkenin batısında yer alan Enbar muhafazasındaki göçmen kamplarında yaşayan göçmenlere yarım ve destek sağlamak için insani kampanyasının ikinci aşamasını başlattı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Sosyal Birimi, mezhepçi milislerin hakimiyeti altına giren ve göçmenlerin geri dönmesine izin verilmeyen Bağdat kemerindeki Curf Es-Suhr mıntıkaları halkından olan göçmen ailelerin yaşadığı Amiriye Felluce bölgesindeki Bezibez göçmen kampını ziyaret etti. Bu bağlamda Sosyal Birimi, kış mevsimi soğukları nedeniyle zor şartlar altında yaşanan kamptaki göçmenlere para yardımında bulunduğu gibi battaniye ve yakıt dağıttı.

Yine Sosyal Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde insani yardım çalışmaları yürüten birim ve şubelerin insani çalışmaları kapsamında Felluce şehrinde yer alan Şüheda ve Secer mıntıkalarındaki onlarca ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Sosyal Birimi, şuanda dünyanın birçok ülkesinde yayılmaya devam eden Corona virüsünün tehlikesi ve alınacak önlemler hakkında vatandaşları bilinçlendirmek için Başkent Bağdat’ta uzman doktorlar eşliğinde seminerler düzenliyor. Bununla insanlar arasında genel sağlık kültürünün yayılması hedefleniyor, hayatlarını ve selametlerini korumaları için daha dikkatli olmalarına teşvik ediliyor.

HEYET Net

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