Irak’ın Gündeminden (04.03.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Patlamada 1 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir çiftçinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi çevresinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 1 çiftçinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Sivil Aktiviste Bıçaklı Saldırı

Başkent Bağdat’ın ortasında dün akşam saatlerinde bir sivil aktivistin Mukteda Sadr’a bağlı Seraya Selam milisleri olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Başkent Bağdat’ın ortasında Hüseyin Rahm adlı bir sivil aktivist dün akşam saatlerinde Mukteda Sadr’a bağlı Seraya Selam milisleri olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Söz konusu sivil aktivistin saldırı sonucunda vücudunun bazı bölgelerinden yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Görgü tanıkları 7 kişiden oluşan grubun Hüseyin Rahm adlı sivil aktivisti bir yandan bıçaklayıp diğer yandan “Bu Mukteda Sadr Efendinin Öcüdür” diye bağırdıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi çevresinde Hamrin gölü yakınlarında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi çevresinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda 1 çiftçinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ta Göstericilere Müdahale: 75 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 75 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 75 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, söz konusu yaralıların tedavi amaçlı en yakın hastaneye nakledildiklerini açıkladı.

Bu bağlamda Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada Ekim ayının başlarında başlayan halk gösterilerinde hayatını kaybedenlerden ilk grubun isimlerini paylaştı. Söz konusu açıklamada hayatını kaybeden 600 kişinin ismi, öldürüldüğü tarih, nasıl ve nerede öldürüldüğü yer aldı.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Suçları belgelerken gösteri alanlarındaki aktivistleri ve sosyal medyayı esas aldık. Aynı şekilde kimlikleri tespit edilemeyen ve aileleri veya yakınlarıyla iletişim kurulamamış cesetler söz konusudur.”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi daha önce yaptığı açıklamasında Başkent Bağdat ve ülkenin diğer muhafazalarında devam eden gösterilere hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve silahlı milislerin müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 700’ün üstüne çıktığını ve 25 bin yaralı olduğunu vurgulamıştı.

Başkent Bağdat’taki Gösterilere Müdahalede Yaralıların Sayısı 160’a Yükseldi

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda yaralanan göstericilerin sayısının 160’a yükseldiği kaynaklar tarafından açıklandı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda yaralanan göstericilerin sayısının 160’a yükseldi. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın ortasında Hüseyin Rahm adlı bir sivil aktivist dün akşam saatlerinde Mukteda Sadr’a bağlı Seraya Selam milisleri olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.”

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 75 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Irak’ta Corona Virüs’ten İlk Ölüm Gerçekleşti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün Covid- 19 taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Süleymaniye şehrinde imamlık yapan 63 yaşındaki Kürt din adamı taşıdığı Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.”

Haber ajansları Süleymaniye Sağlık İdaresi Resmi Sözcüsü Yadi En-Nakşibendi’nin şu açıklamasına yer verdi: Süleymaniye muhafazasında yeni bir Corona virüs vakası gerçekleşti. Bununla birlikte muhafazada vaka sayısı 6’ya yükseldi.”

Sağlık Bakanlığı Resmi Sözcüsü Dr. Seyf El-Bedr’in şu açıklamada bulunduğu biliniyor: “Başkent Bağdat’ta 12, Tamim muhafazasında 5, Süleymaniye muhafazasında 4, Necef muhafazasında 2, Meysan muhafazasında 1 ve Babil muhafazasında 1 kişide Corona virüsü vakası gerçekleşmiştir. Hastalara uygulanan tedavilerde olumlu neticeler elde edilmiştir.”

Basra Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti Eşi ve Oğlu Yaralandı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına silahlı saldırı düzenlenen bir emekli öğretmenin hayatını kaybettiği ve eşi ile çocuğunun ise yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneyinde yer alan El-Fav kazasında bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler hareket halinde olan emekli öğretmenin aracına silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda emekli öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiği ve eşi ile çocuğunun ise yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının önceki gün Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Harise kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından Ali El-Halefi adlı sivil aktivist kurşun yağmuruna tutulması sonucunda Ali El-Halefi adlı sivil aktivistin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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