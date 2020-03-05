Durumun Ciddiyetini Hissedememek

Dr. Fatih Abdusselam

Irak’ı kasıp kavuran krizlerin tehlikesinin hissedememek, partileri, yeni hükümetin oluşturulmasında siyasi müzayedelere ve anlaşmalara gitmeye sevk etmektedir. Sanki şuan ki hal, sekiz sene önceki hal ile neredeyse aynı gibi. Tüm göstergeler, bakanlık yapısının özünün başlıca temelinin parti olduğunu vurgulamaktadır ki bakanlıkların, Irak tarihinde ilk defa demokratik bir havaya sahip seçimler nedeniyle kanama dönemini aşmak için geçici olması varsayılmaktadır. Bu ise geçici hükümetin bağımsızlık ve sorumluluk gibi ilkelerin büyük bir parçasına sahip olması şartıyla krizi çözmek için tek tercihtir.

Kuvvetler, şahsiyetler, partiler sadece imtiyaz konumları değiştirme esası üzerine hareket etmeye devam etmektedirler. Ülkede yaşanan olaylarla ilişkide mevcut siyasi bakış devam ettiği takdirde kötülüğüne rağmen eski hükümetin, gelecek hükümetten çok daha iyi olacağı intibaı verilmektedir.

Bu övünme ve bakanlık sandalyesi kazanma aşaması değildir. Burada sokaklarda henüz kurumamış kan, bunun yanı sıra katliamların tekrarına ve insanların güvenliğinin ayaklar altına alınmasına engel olmayan yüzlerce sebep söz konusudur.

Mevcut veriler, partileriyle iğrenilmiş parlamentonun içinden çıkmış hangi geçici hükümet olursa olsun sokakların yansımalarıyla mücadelede başarılı olamayacağına delalet etmektedir. Özellikle ülkede iki çeşit gösteri söz konusudur. Biri yeni hükümete düşman olanlara düşman olmakta, diğeri ona destek verenlere düşman olmaktadır.

Siyasi belirsizliğe doğru çöküş her geçen gün daha bir pekişmektedir. Bu ise uluslararası ilişkilerde olumsuz etkilere sebep olabilir. İlk etkisi, Amerika’nın Irak’taki elini tamamıyla kaldırmasından sonra gerçek hazırlıkların olmaması ekseninde Amerika ile yeni ilişkinin formülüdür.

Irak’ın yanan komşularını da ve ülkedeki tehlikeli durumu arttıracak olan onlardan doğacak şeyleri de unutmak mümkün değildir.

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

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