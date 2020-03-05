Irak’ın Gündeminden (05.03.2020)

Diyala Muhafazasında İki Ayrı Saldırı: 3 Ölü 4 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda diğer bir silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresindeki Haşdi Şaabi milislerine ait denetim noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan benzer bir açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesindeki El-Islah köyü çevresinde ordu kuvvetlerine ait denetim noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün aynı şekilde, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi çevresinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda 1 çiftçinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi çevresinde Hamrin gölü yakınlarında önceki akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Irak’ta Koronavirüsten Üçüncü Ölüm Gerçekleşti

Sağlık Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamasında Süleymaniye muhafazasında ilk koronavirüs ölümünden sonra Başkent Bağdat’ta koronavirüs nedeniyle ikinci ve Süleymaniye muhafazasında üçüncü ölümün gerçekleştiğini duyurduğu gibi ölen vatandaşlardan birinin akrabalarından 2 kişide daha koronavirüsü pozitif çıktığını belirtti.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı Resmi Sözcüsü Seyf El-Bedr tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Süleymaniye muhafazasında ilk koronavirüs ölümünden sonra Başkent Bağdat’ta çeşitli kronik hastalıklara sahip 65 yaşında ve daha önce testleri pozitif çıkan yaşlı bir adam daha hayatını kaybetti. Aynı şekilde Süleymaniye muhafazasında yaşlı bir adamın daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.”

Diğer yandan Irak Kürdistanı Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü Resmi Sözcüsü Yadi En-Nakşibendi dün akşam yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Süleymaniye muhafazasında 2 vatandaşımızda daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan kişilerden biri 26 yaşındayken diğeri 31 yaşındadır. Bu kişiler Süleymaniye muhafazasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 70 yaşındaki din adamı Molla Reşid akrabalarıdır.”

Parlamentodaki İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşed Es-Salihi Çarşamba günü yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: “Irak’taki veba salgınları nedeniyle hükümet koronavirüse karşı ihmalkar davranmaktadır. Sağlık Bakanlığının ve müdürlüklerinin vebayla mücadelesi istenilen seviyede değildir. Vebayla mücadele araçlarının temin edilmesi için Sağlık Bakanlığından talep edilen meblağların tahsis edilmemesi eskiye göre daha fazla artmasına katkı sağlamıştır. Özellikle İran sınırları hala açık tutulmaktadır, bu noktada alınması gereken hiçbir önleme rastlanmamaktadır. Buna ek olarak kalabalık yerlerin ve sağlık kültürünün daha fazla gözetim altına alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalara göre Başkent Bağdat 14, Tamim 5, Süleymaniye 7, Necef 4, Vasit 2, Diyala 2, Meydan 1, Kerbela 1, Babil 1 vaka olmak üzere toplamda 37 kişide koronavirüs pozitif çıkmıştır. Irak’ta koronavirüse yakalanan şahısların genelinin koronavirüsün yayıldığı İran’dan gelen kişiler olduğu bilinmektedir.

Süleymaniye Şehrinin Kuzeyinde Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti 1 Kişi Yaralandı

Irak Kürdistanı’nda yer alan Süleymaniye şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Birmekrun bölgesi trafik sorumlusu Kadir Faki Resul’e dayandırdığı habere göre Süleymaniye şehrinin kuzeyinde yer alan Dakuk kazasından gelen ve Süleymaniye muhafazasının merkezine doğru yol alan bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride girdi. Karşı şeride giren araç diğer bir araçla çarpıştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen söz konusu kaza sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Nasiriye Şehrinin Güneyinde Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin güneyinde yer alan Suk Şuyuh kazasına bağlı Fadliye mahallesinde dün akşam saatlerinde amca çocukları arasında sözlü kavga meydana geldi. Daha sonra silahlarında kullanıldığı aşiret çatışmasına dönüşen olayda 35 yaşında bir adamın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu kavganın hangi nedenden dolayı çıktığı hususunda henüz bir bilgiye ulaşılamadığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olan kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Koronavirüs Korkusu Nedeniyle Bakanlıklara Göçmen Kamplarında Gerekli Önlemlerin Alınması Çağrısı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsten korunmak için göçmen kamplarında yaşayan göçmen aileler için gerekli sağlık güvencesi tahsisatı sağlamak için mevkidaşı Maliye Bakanlığına çağrı yaptı.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı Resmi Sözcüsü, Şube İşleri Genel Müdürü Ali Abbasi’nin şu açıklamalarına yer verdi: “Ülkedeki göçmen kamplarına koronavirüsün ulaşmış olması ihtimali nedeniyle ciddi korkular ve endişeler söz konusudur.”

Sağlık Bakanlığı Resmi Sözcüsü, Şube İşleri Genel Müdürü Ali Abbasi sözlerini şöyle sürdürdü: “Maliye Bakanlığının yüksek kalite sterilizasyon malzemeleri, maske, virüslere karşı göçmen kamplarını koruyacak temizlik malzemeleri gibi göçmen kamplarının ihtiyaç duyduğu sağlık ve çevre gereklerinin güvencesi için tahsisat sağlamaya hızlı bir şekilde cevap vereceğini ümit ediyorum.”

Aynı şekilde Göç ve Göçmenler Bakanlığı, koronavirüsün tehlikeleri ve ondan korunma yolları hakkında göçmen kamplarında bilinçlendirici sağlık kampanyaları düzenlemede mevkidaşıyla yardımlaşması noktasında çağrısını yenile.

HEYET Net

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