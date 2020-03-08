Irak’ın Gündeminden (08.03.2020)

Irak’ta Koronavirüs vakası 38’e Yükseldi

Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Tamim ve Vasit muhafazalarında 3 kişide daha koronavirüs teşhisi konduğunu belirterek vaka sayısının 38’e yükseldiğini vurguladı.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı Resmi Sözcüsü Seyf El-Bedr’in yaptığı açıklamasından şunları aktardı: “İkisi Kerkük şehrinden ve biri Vasit muhafazasından olmak üzere 3 yeni kişide koronavirüs pozitif test edildi. Söz konusu kişiler şuanda bu virüse yakalananlara tahsis edilen Sağlık Bakanlığın kurumlarında sağlık gözetimi altında tutulmaktadırlar.”

Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı açıklamasında Diyala ve Necef muhafazalarında 3 yeni kişide daha koronavirüs teşhisi konduğunu, bu şekilde koronavirüs vakasının 35’e yükseldiğini açıklamıştı ve üçü Bağdat’ta, biri Süleymaniye’de olmak üzere koronavirüsten 4 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulamıştı.

Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı kurumlarında ve dairelerinde resmi çalışma saatlerinin azaltılması ve müdür ve yardımcılarına bazı sınırlamalar getirilmesi kararı aldı.

Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölgeye Füze Saldırısı

Irak’ta hükümet binalarının, yabancı elçilik ve diplomatların bulunduğu Yeşil Bölge’ye dün akşam saatlerinde 3 katyuşa füzesi düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamada füzelerden birinin Yeşil Bölge sınırındaki Dicle nehrinin kenarına, bir diğerinin Amerika elçiliğinin içindeki mıntıkada boş bir alana, üçüncüsünün ise Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Mansur mıntıkasındaki Federal Polis binası yakınlarındaki Beyciye’ye düştüğü ifade edildi. Verdiği hasar hakkında hiçbir açıklamaya yapılmayan saldırı sonrası Yeşil Bölge’de siren sesleri çalmaya başladı.

Birkaç aydan beri Irak’taki Amerika Büyükelçiliği ve Amerikalı askerlerin varlık gösterdiği askeri üsler füze saldırılarına maruz kalmaktadır. Söz konusu saldırılar sonucunda Kerkük şehrinde Amerikalı sivil bir mükavil hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılar, Amerika tarafından Uluslararası Bağdat havaalanı yakınlarında düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinden sonra arttı. Amerika bu saldırılardan başta Irak Hizbullahı milisleri olmak üzere İran’a bağlı milisleri sorumlu tutmaktadır.

Irak’ta Hükümet Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Başkent Bağdat ve ülkenin diğer muhafazalarında yasal hakları, ülkedeki yolsuzluğun son bulmasını ve yolsuzluk yapan yetkililerin adalet karşısına çıkartılmasını talep eden gösteriler devam ediyor.

Haber ajansları tarafından bugün yapılan açıklamada Başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney muhafazalarında mevcut siyasetin ve partilerin lağvedilmesini talep eden hükümet karşıtı barışçıl gösterilerin devam ettiğini vurguladı.

Haber ajansları Başkent Bağdat ve ülkenin ortasında ve güneyinde yer alan muhafazalarda devam eden gösterilerde hükümet başkanlığına gelecek partilerin adaylarının yine reddedildiği, göstericilerin yasal taleplere cevap verilmediği takdirde barışçıl gösterilerin devam edeceğini vurguladıkları ve meclisin feshedilmesi için göstericilerin yakında milyonluk gösteriler düzenleyeceğini açıkladı.

Haber ajansları koronavirüsün gösterilere katılan göstericilerin sayısını etkilemediğini ve gösteri alanlarının vatanı geri almakta ısrarcı olan protestocularla dolu olduğunu vurguladı.

Musul Şehrinin Güneyindeki Patlamada 4 Kişi Yaralandı

Irak’ın kuzeybatısında yer alan Ninova muhafazasının merkezi Musul şehrinin güneyinde dün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda petrol alanında çalışan 4 işçinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyindeki Kayare nahiyesine bağlı Necme köy yolunda dün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda işe gitmekte olan petrol sahası çalışanlarından 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasında birçok petrol sahası bulunduğu biliniyor. Bunların en dikkat çekenleri Kayare, Necme, Aynu Zale ve Safiye petrol alanlarıdır. Bunların dışında Sehl Ninova’da büyük petrol alanları bulunmaktadır.

Diyala ve Zi Kar Muhafazalarında İki Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından bir taksi şoförüne düzenlenen silahlı saldırı sonucunda şoförün hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Zi Kar muhafazasının merkezi Nasiriye şehrinin kuzeydoğusunda bir Haşdi Şaabi milisinin evi bomba ile hedef alındığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli ve Beledruz kazalarını birbirine bağlayan yolda yer alan Ayn Seb mıntıkası yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde bir taksi şoförüne silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda taksi şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Devaye kazasında bir Haşdi Şaabi milisinin evi bombayla hedef alındı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu evin Haşdi Şaabi çatı grubunun bileşenlerinden Seraya Horasani milislerine bağlı bir milisin evi olduğu gelen bilgiler arasında.

Enbar ve Ninova Muhafazalarında Eş Zamanlı Operasyonlar: 3 Kişi Tutuklandı

Enbar ve Ninova muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasında yer alan Elbu Ziab mıntıkasına dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine aynı saatlerde Musul şehrinin sol yakasında yer alan Sevmer mıntıkasında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 1 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Söz konusu tutuklanan kişilerin silahlı örgütlere üye olmakla suçlandığı iddia edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Basra Şehrinin Güneyindeki Silahlı Saldırıda Aşiret Lideri Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aşiret liderinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebu Huseyb kazasında dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Beni Temim aşireti liderlerinden Abdulvahid Et-Temimi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Ceset Bulundu

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde gözleri ve elleri bağlı ve işkence izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamada Kerkük şehrinin güneyinde yer alan El-Arube mıntıkasında gözleri ve elleri bağlı ve işkence izlerine rastlanan 35 yaşlarında bir adamın cesedi bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Başkent Bağdat ve ülkenin diğer muhafazalarında kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen şahısların cesetleri sık sık bulunduğu bilinmektedir. Bunların geneli destek ve silah sağlanan, hükümet tarafınan sorguya çekilmeyen milisler tarafından işlenmektedir.

HEYET Net

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