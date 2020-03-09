Irak’ın Gündeminden (09.03.2020)

Basra Muhafazasında Aşiret Çatışması: 2 Ölü 5 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde yer alan kazalardan birinde dün ikindi saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Medine kazasında bir aracın elektrik direğine çarpması sebebiyle dün ikindi saatlerinde iki aşiret arasında kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada aşiretlerin hafif ve orta silahlar da kullanması sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olanları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın birçok muhafazasında belirli zaman aralıklarında silahlı aşiret kavgalarına tanık olunduğu bilinmektedir. Bu silahlı kavgalarda iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu bölgedeki hayatı da felç etmektedir. Hükümete bağlı güvenlik güçleri ise her geçen daha bir kötüye giden bu durumu kontrol altında tutmaktan ve güvenliği sağlamaktan aciz kalmaktadır.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahale: 2 Ölü 50 Yaralı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün ikindi saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün ikindi saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Cumartesi günü sosyal medyada yer alan bilgilere göre Haşdi Şaabi milisleri komutanlıkları Başkent Bağdat’taki bazı hastanelerin idarelerine baskı kurarak gösterilerde yaralanan kimseleri hastaneye almama ve gerekli sağlık tedavisi uygulamamaya zorlamaktadır.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamasında şunları vurguladı: “Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda yaralanan göstericilerin sayısının 160’a yükseldi. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın ortasında Hüseyin Rahm adlı bir sivil aktivist dün akşam saatlerinde Mukteda Sadr’a bağlı Seraya Selam milisleri olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.”

Başkent Bağdat’ın Ortasında Bir Gazete Yetkilisi Kaçırıldı

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün sabah saatlerinde yarı resmi bir gazete yetkilisinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Güvenlik Uzmanı Hişam El-Haşimi’ye dayandırdığı habere göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Hay Avar mıntıkasında bugün sabah saatlerinde işe gittiği esnada Es-Sabah Gazetesi yetkililerinden Tevfik Et-Temimi yüzleri maskeli, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 50 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Kuzeydoğusunda Aşiret Çatışması: 2 Ölü 3 Yaralı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün ikindi saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Seyydi Dahil kazası yakınlarında bugün öğle saatlerinde aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahların kullanıldığı aşiret kavgası sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olanları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Ortasındaki Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın ortasında bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir mücevher dükkanı sahibinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından az önce yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Karade Dahil mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir mücevher dükkanı sahibinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün şehrin doğusunda yer alan Hay Avar mıntıkasında işe gittiği esnada Es-Sabah Gazetesi yetkililerinden Tevfik Et-Temimi’nin yüzleri maskeli, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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