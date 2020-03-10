Irak’ın Gündeminden (10.03.2020)

Amerika Irak’ta 2 Askerinin Öldürüldüğünü Doğruladı

İşgalci Amerika Ordusu, Irak’ta askeri görevini yürüten iki askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Haber ajansları Amerika ordusunda orta komutanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Dün Irak’taki düşman kuvvetler tarafından yapılan ateşler sonucunda 2 Amerikalı asker hayatını kaybetti. Söz konusu 2 asker, Irak hükümet kuvvetlerine askeri görev esnasında eşlik ederken hayatlarını kaybetti.”

Amerika ordusunda orta komutanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu 2 Amerikalı askerin hangi mıntıkada öldürüldüğü ve öldürülen askerlerin kimliği hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Genelde bu, öldürülen askerlerin aileleri bilgilendirilinceye kadar Amerika ordusunun izlediği bir uygulama olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 13 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 13 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 13 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Karade Dahil mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir mücevher dükkanı sahibinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Amerikalı Askerleri Taşıyan Kargo Uçakları Aynu’l Esed Askeri Hava Üssüne Ulaştı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısındaki Aynu’l Esed askeri hava üssüne dün akşam saatlerinde Amerikalı askeri ve danışmanları taşıyan kargo uçakların ulaştığı Enbar muhafazası güvenlik kaynakları tarafından ifade edildi.

Söz konusu güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan El-Bağdadi nahiyesindeki Aynu’l Esed askeri hava üssüne bazı şahısları ve ekipmanları taşıyan kargo uçakları ulaştı. Söz konusu askeri üsse ulaşan kişilerin kimlikleri ve gelen ekipmanların ne olduğu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilirken kargo uçağındaki kişilerin asker ve danışman, ekipmanların ise savaş ekipmanları olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynaklar, söz konusu askeri hava üssünün son günlerde askeri üssün içindeki hatlarda kargo uçaklarının alışılmışın dışında hareketlerine, buna eş zamanlı olarak Amerika savaş uçaklarının, bu kargo uçaklarını korumak için yoğun hava uçuşlarına tanık olmasına dikkat çekmektedir. Amerikalı kuvvetlerin batı mıntıkalarındaki mevkilerinin tamamına sıkı güvenlik koruması uyguladığına vurgu yapılmaktadır.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Ordu Kuvvetlerinin Devriye Aracı Hedef Alındı: 2 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hükümet ordusuna bağlı devriye aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hükümet ordusunda bir subayın, Haşdi Şaabi milislerinden bir komutanın hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası çevresinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından hükümet ordusuna bağlı ortak devriye aracına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda hükümet ordusunda bir subayın, Haşdi Şaabi milislerinden bir komutanın olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

İnsan Hakları: Hükümetin Yolsuzlukları Ekonominin Yıkılmasını Hızlandırıyor

İnsan Hakları Komiserliği Üyesi hakim Maşrik Naci, Adil Abdulmehdi hükümeti bakanlarının yolsuzluğunun Irak ekonomisinin yıkılmasını her geçen gün hızlandırmaya katkı sağladığını vurguladı.

Hakim Maşrik Naci Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Hükümet bakanlarının yolsuzluklara devam etmesi ülkenin ekonomisinin hızlı bir şekilde çökmesine katkı sağlamaktadır.”

Hakim Maşrik Naci daha sonra şunlara dikkat çekti: “Irak’taki ekonomik durum özellikle petrol fiyatlarının yarı yarıya düşmesinden sonra çok tehlikeli bir kavşağa girmiştir.”

Diyala Muhafazasındaki Kapıdan Silah ve Uyuşturucu Geçiriliyor

Sivil aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı, bir vekilin açıklamaları Diyala muhafazasındaki Mendeli girişi, İran’dan gelen uyuşturucu, silah ve insan organı geçişi kapısı olduğunu vurgulamaktadır. Söz konusu vekil, bu girişi özel şahsiyetlere tahsis edilen VIP kapısı olarak nitelendirmektedir.

Söz konusu aktivistler vekilin şu sözlerini sosyal medyada paylaştı: “Diyala muhafazasındaki Mendeli girişi, VIP kapısını ihtiva etmektedir. Buradan İran’dan gelen silah, uyuşturucu ve insan organları girmektedir ve aynı zamanda İran’a çıkmaktadır. Bu kapı Diyala muhafazasında silahlı milislerden doğrudan destek alan bir yerel yetkili ve kardeşi tarafından idare edilmektedir.”

Yine sivil aktivistler tarafından paylaşılan ve gece çekilen bir videoda bir kamyonun kapıdan geçtiği görülmekteydi. Buna öfkelenen aktivistler Irak’ın egemenliğini ve güvenliğini ayaklar altına alan bu ihlallere öfkelerini gösterdiler. Ülkedeki mali ve idari yolsuzluklar gölgesinde her şeyin mübah olduğunu vurguladılar.

Aktivistlerden biri ise Hadi Amiri liderliğindeki Bedr milislerinin bu kapıdan sorumlu olduğunu, bu uygulamaların sadece Diyala muhafazasıyla sınırlı olmadığına, Basra muhafazasında petrol kaçakçılığı gerçekleştirdikleri çok kapı bulunduğuna işaret etti.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Son İki Günde Göstericilerden 3 Ölü 47 Yaralı Var

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani meydanında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenlenen protestoculara karşı 2 gün içerisinde güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla yaptığı müdahaleler sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin de yaralandığı Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından duyuruldu.

Haber ajansları Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “İnsan Hakları Yüksek Komiserliği iki gün yaptığı gözlemde Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani meydanında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenlenen protestoculara karşı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla yaptığı müdahaleler sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 47 kişinin de yaralandığını gözlemlemiştir. Hükümetin göstericilere karşı şiddet uygulamakta ısrar etmesi insan hakları ve uluslararası ölçüleri ihlal etmek anlamına gelmektedir. Aynı şekilde barışçıl gösteri sınırlarını ayaklar altına almaktır.”

Ülkedeki mevcut siyasetin lağvedilmesini, göstericileri öldüren katillerin mahkemeye çıkartılmasını, yolsuzluk olaylarına bulaşan yetkililerin adalet karşısına çıkartılmasını, uluslararası gözetim altında nezih ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini talep eden ve geçtiğimiz Ekim ayının başında başlayan gösterilere katılanları dağıtmak hedefiyle hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Halani Meydanındaki ve ülkenin güney ve orta muhafazalarındaki diğer meydanlardaki barışçıl gösterilere gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ederek son haftalarda göstericilere baskılarını arttırdığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan El-Karade Dahil mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir mücevher dükkanı sahibinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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