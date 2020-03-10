Irak’ta Yaşanan Olayların Zamansal Sınırı Bulunmakta Mı?

Dr. Fatih Abdusselam

Ortaya çıkmasının ve başlamasının üstünden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney muhafazalarındaki gösterilerin zamansal sınırını okumak mümkün mü?

Bu soru neredeyse kurtuluşu ve bir yakadan bir diğerine geçmeyi araştıran milyonlarca Iraklının hali olmaktadır.

Cevap bağlamında burada diğer bir soru söz konusudur. Bu protestoların 4 ay yerine 14 aya veya 24 aya kadar uzaması mümkün mü?

Öncelikli cevap: Geçen şeyler neredeyse olacak şeylerin basit bir girişi değildir. Geçen zaman gerçekten çok kısadır. Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için yol çok uzundur.

Yeni yılın başlangıcına kadar, Irak’ta yaşanan olayları dikkatle gözlemleyen dünyanın kirpiklerini bile titretmeyen 670 kişinin öldürülmesine baktığımız zaman insani itibarlara göre kurbanların sayısının çok yüksek olduğunu görürüz. Ancak başka bir elbise giymek için içinde bulunduğu elbiseden çıkmak için çabalayan Irak halinde mesele çok daha karmaşıktır ve geçici hükümete başkan seçilmesiyle ve erken seçime gidilmesiyle ilişkisi bulunmayan değişiklerden tarihi neticelere götürecektir. Çünkü hayatını kaybedenlerin sayısı, keskin bir şekilde ana noktada taktik dahi olsa sahiplerinin asla geri adım atmadığı köklü projeyle çarpışmaktadır. Bu ise gerçekte Iraklıların olmayan bir projedir.

Bundan dolayı resmi otorite tabakasını, nasıl hareket edeceklerini bilmez bir şekilde şaşkın olarak görmekteyiz. Onlar genel olarak yollarına devam etmek için başkalarının tepkilerini bekleyerek tabi olan bir otoriteden daha fazlası değillerdir.

Olayların zamansal ajandasının başındayız. Çünkü istenilen çatı, bölgedeki yeni bir tarih olacaktır. Dünya, işin nihayetinde bu tarihi üretmeye kimin gücü yeteceğini iyi bilmektedir. Mesele, zaman zaman atmosferin bazı yönlerinde göründüğü gibi başıboş değildir.

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

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