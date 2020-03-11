Irak’ın Gündeminden (11.03.2020)

Basra Şehrinin Kuzeyinde Güvenlik Noktası Hedef Alındı: 1 Polis Yaralandı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde hükümet polisine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Medine kazasında hükümet polisine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının Pazar günü, Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Medine kazasında bir aracın elektrik direğine çarpması sebebiyle iki aşiret arasında kavga meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu kavgada aşiretlerin hafif ve orta silahlar da kullanması sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın birçok muhafazasında belirli zaman aralıklarında silahlı aşiret kavgalarına tanık olunduğu bilinmektedir. Bu silahlı kavgalarda iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu bölgedeki hayatı da felç etmektedir. Hükümete bağlı güvenlik güçleri ise her geçen daha bir kötüye giden bu durumu kontrol altında tutmaktan ve güvenliği sağlamaktan aciz kalmaktadır.

Başkent Bağdat’ta Gösterilere Müdahaleler Devam Ediyor: 6 Yaralı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani meydanında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenlenen protestoculara karşı 2 gün içerisinde güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla yaptığı müdahaleler sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin de yaralandığı biliniyor. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Karade Dahil mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir mücevher dükkanı sahibinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Amara Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda Sivil Aktivist ve Avukat Hayatını Kaybetti

Meysan muhafazasının merkezi Amara şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir sivil aktivist ile avukatın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin ortasında yer alan sanayi bölgesinde dün akşam saatlerinde Abdulkudus Kasım adlı sivil aktiviste ve Kerar Adil adlı avukata sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivil aktivits ile avukatın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerbela Muhafazasında Bir Vatandaş Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti: Ölü Sayısı 7’ye Yükseldi

Kerbela muhafazasındaki sağlık kaynakları, muhafazanın hastanelerinden birinde koronavirüsün bulaştığı ikinci kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde Sağlık Bakanı Saman Berezenci tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde iki yeni vakanın daha tespit edilmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde koronavirüsün bulaştığı vatandaş sayısının 16’ya yükseldiği vurgulandı.

Haber ajansları Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde Sağlık Bakanı Saman Berezenci tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Son 24 saat içerisinde sağlık merkezlerine tahliye edilen 154 şüpheli muayene edildi. Bu şüphelilerden 2 kişi pozitif test edildi. Bunlardan biri 19 yaşında bir öğrenci. 29 merkezde 3064 vatandaş sağlık gözetimi altında tutulmaktadır. Ancak bunlardan 2111 kişide herhangi bir sorun görülmediği için gözetimden çıkartılmıştır. 953 kişi hala gözlem altındadır.”

Sağlık makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ülkede koronavirüsü vaka sayısı 74’e ulaşmış ve bunlardan 7 kişi hayatını kaybetmiştir.

Hükümetin koronavirüsün yayılmasına engel olmak için geniş önlemler aldığı, 21 Mart’a kadar eğitime ara verdiği biliniyor. Aynı şekilde Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn’e yolculuğun yasaklanması kararı aldığı biliniyor.

HEYET Net

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