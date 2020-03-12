Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi’nden Gazetecilik ve Yayın Kuralları Hakkında Atölye

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, gazete çalışmalarının sınırları ve yayın kuralları hakkında bir atölye düzenledi. Söz konusu atölye Medya Birimi Başkan Yardımcısı Hamid El-Hazerci tarafından yönetildi.

Söz konusu atölyede Medya Birimi’nin Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak meseleleri karşısında görüşleri ve ilkeleri bağlamında üstlendiği gazetecilik çalışmaları kuralları, çerçevesi ve genel sınırları ele alındı.

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi’nin gazetecilik misakının belirlediği kavramlar ve bakış açıları, Irak sahasında meydana gelen değişimler ve halkın siyasi çalışmaları ve partileri reddetmesi gölgesinde bunlarla nasıl ilişki kurulacağı meselesi masaya yatırıldı.

Medya Birimi tarafından düzenlenen atölyeye Medya Birimi Komisyon üyeleri, editör heyeti, gözlem ve belgeleme birliği, montaj ve tasarım birliği ve destek birliği katılım gösterdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından düzenlenen söz konusu atölyenin sonunda Medya Birimi bünyesindeki çalışmaların geliştirilmesini, Irak’ın tüm muhafazalarındaki gösteri alanlarındaki halk hareketini, gösterileri ve protestoları desteklemeyi hedefleyen görüşler ve fikirler öne sürüldü.

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