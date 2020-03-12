Irak’ın Gündeminden (12.03.2020)

Başkent Bağdat’ta Barışçıl Gösterilere Baskılar Devam Ediyor: 15 Gösterici Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı yakınlarında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 15 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 15 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara önceki gün de güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildiğine ve göstericilerden 6 kişinin yaralandığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletlerine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar vurgulanmıştı: “Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani meydanında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenlenen protestoculara karşı 2 gün içerisinde güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla yaptığı müdahaleler sonucunda göstericilerden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 47 kişinin de yaralandığı biliniyor.”

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Amerikalı Kuvvetler Enbar Muhafazasının Batısında Askeri Havaalanı İnşa Ediyor

Enbar muhafazası meclisindeki kaynaklar, Amerikalı kuvvetlerin Irak’ın batısında yer alan Enbar muhafazasında askeri havaalanı inşa etmek için birinci aşamaya başladıklarını açıkladı.

Haber ajansları ismini açıklamayan kaynağın şu sözlerini aktardı: “Amerikalı kuvvetler, Enbar muhafazasının batısında yer alan Hit kazasına bağlı El-Bağdadi nahiyesindeki Aynu’l Esed askeri hava üssü yakınlarında, uzmanların da bölgeye gelmesinin ardından askeri havaalanı inşa etmenin birinci aşamasına başladılar.”

Kaynaklar şunu vurguladı: “Söz konusu birinci aşama, mekanı belirlemeyi, güvenlik teliyle sardıktan sonra çakıl malzemeleriyle tabakalar oluşturmayı, gözlem kameraları yerleştirmeyi, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri almayı, çalışmaların başlamasıyla beraber savaş uçaklarının havadan koruma sağlamasını kapsamaktadır.”

Amerikalı kuvvetlerin Enbar muhafazasının batısında yer alan Aynu’l Esed üssünü daimi karargah olarak belirlediğinden beri ilk defa muhafazadaki şehirleri ve mıntıkaları kapsayan geniş çaplı hava keşifleri yaptıkları belirtilmektedir.

Amerikalı işgalci kuvvetlerin ülkedeki faaliyetlerini arttırma hedefiyle uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-52 uçakları için hava üssü inşa etme hedefiyle Enbar muhafazasının batısındaki Aynu’l Esed askeri hava üssünü genişletme çalışmalarına başladığı biliniyor. Özellikle işgalci askerlerinin sayısında yaşanan artıştan sonra ülkeye resmi olarak tekrardan dönüş yaptığı görülmektedir.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Askeri Karargaha Saldırı: 2 Amerikalı 1 İngiliz Asker Hayatını Kaybetti 12 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci karargahına dün akşam saatlerinde düzenlenen füze saldırısı sonucunda 2 Amerikalı asker ve 1 İngiltereli askerin hayatını kaybettiği ve 12 koalisyon askerinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Amerikalı yetkililer, Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci karargahına dün akşam saatlerinde düzenlenen füze saldırısı sonucunda 2 Amerikalı asker ve 1 İngiltereli askerin hayatını kaybettiği ve 12 koalisyon askerinin yaralandığını doğruladı.

Haber ajansları Amerikalı askerlerin karargah olarak kullandıkları söz konusu Et-Taci karargahının dün akşam saatlerinde 15 adet katyuşa füzesiyle hedef alındığını vurguladı.

Et-Taci Karargahı Saldırısının Ardından Haşdi Şaabi Milislerinin Mevkileri Hedef Alındı: En Az 18 Ölü

Suriye’nin doğusunda yer alan Elbu Kemal şehrinde Haşdi Şaabi milislerinin mevkilerine kimliği belirsiz uçaklar tarafından düzenlenen bombardıman sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden en az 18 kişinin hayatını kaybettiği Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından bugün sabah saatlerinde açıklandı.

Haber ajansları Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın sınırlarının yakında yer alan Elbu Kemal şehrinde İran’a bağlı Haşdi Şaabi milislerinin karargah olarak kullandığı İmam Ali askeri üssüne ve El-Hüsyan mıntıkasına kimliği belirsiz 3 uçak tarafından hava saldırısı düzenlendi. Söz konusu hava saldırıları sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırı Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve Amerikalı askerlerin karargah olarak kullandığı Et-Taci karargahına dün akşam saatlerinde düzenlenen 15 adet katyuşa füze saldırısının ardından düzenlendiği biliniyor. Söz konusu füze saldırısı sonucunda 2 Amerikalı asker ve 1 İngiltereli askerin hayatını kaybettiği ve 12 koalisyon askerinin de yaralandığını gelen bilgiler arasında.

Diyala-Salahuddin Muhafazaları Arasında Silahlı Saldırı: Ordu Görevlisi Yaralandı

Diyala ile Salahuddin muhafazaları arasında yer alan sınır bölge Ümmü Kerami mıntıkasında askeri araca bugün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir ordu görevlisinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Diyala ile Salahuddin muhafazaları arasında yer alan sınır bölge Ümmü Keramı mıntıkasında hükümet ordusuna ait askeri araca bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda bir ordu görevlisinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Halk Gösterileri Aktivisti Silahlı Saldırıdan Yara Almadan Kurtuldu

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Rıza Ukayli adlı sivil aktivistin aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda söz konusu aktivistin yara almadan kurtulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Meysan muhafazasında görev yapan kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Amara şehrinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Meysan muhafazasında öğrenci protestolarını organize eden sivil aktivist Rıza Ukayli’nin aracına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırıda aracına 7 el ateş edilen Rıza Ukayli’nin olaydan yara almadan kurtulduğu kaynaklar tarafından açıklandı.

Söz konusu olayın öfkeli göstericilerin Kays El-Hazali önderliğinde Asaib Ehli’l Hak milislerinin Amara şehrindeki binasını ateşe vermesinden sonra gerçekleştiği biliniyor. Göstericilerin Asaib Ehli’l Hak milislerinin binasını ateşe vermesinin sebebinin geçtiğimiz Salı günü Meysan muhafazasındaki hükümet karşıtı barışçıl gösterilere katılan sivil aktivist Abdulkuddus Kasım ve Avukat Kerar Adil’in kimliği belirsiz milisler tarafından öldürülmesine bir cevap olduğu bilinmektedir.

HEYET Net

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