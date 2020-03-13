Irak’ın Gündeminden (13.03.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeybatısındaki Patlamada 2 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan El-Hurriye mıntıkasında bir yol kenarına tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde bir grup sivil yakınından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar söz konusu patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyen kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün şehrin ortasında yer alan El-Halani Meydanı yakınlarında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 15 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr şehrinde ve El-Ubeydi mıntıkasında meydana gelen patlamalar sonucu sivillerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ta Koronavirüsün Bulaştığı Hasta Sayısı 83’e Yükseldi

Başkent Bağdat ve Necef muhafazalarında 6 vatandaşa daha koronavirüs bulaştığı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde duyuruldu.

Haber ajanslarının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre Sağlık ve Çevre Bakanlığı laboratuvarları, çeşitli hastanelerde 111 koronavirüs şüphelisinden örnek aldı. Neticeler 6 kişinin sonuçlarının pozitif olduğunu gösterdi. Bu kişilerden 4’ünün Başkent Bağdat’ın ortasından Tıb şehrinden, 1 Kişinin Başkent Bağdat Resafe’den ve bir diğerinin Necef’ten olduğu ifade edildi.

Sağlık makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ülkede koronavirüsü vaka sayısı 83’e ulaşmış ve bunlardan 8 kişi hayatını kaybetmiştir. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 24’tür.

Hükümetin koronavirüsün yayılmasına engel olmak için geniş önlemler aldığı, 21 Mart’a kadar eğitime ara verdiği biliniyor. Aynı şekilde Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn’e yolculuğun yasaklanması kararı aldığı biliniyor.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamasında koronavirüsü şüphesi olan şahıs ve hastalarla ilişkide uluslararası sağlık kurallarına, bu hastalığın yayılmasına engel olmak için ferdi ve toplumsal yönlendirmelere bağlı kalınması yönünde tüm vatandaşları uyardı.

ABD’den Irak’ta Irak Hizbullahı Milislerinin Mevkilerine Hava Saldırısı

İşgalci Amerika kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Babil, Kerbela, Necef ve Zi Kar muhafazalarında İran’a bağlı Irak Hizbullahı milislerine ait mevzi ve karargahları bugün sabah saatlerinde bombaladığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletlerinin İran’a bağlı Irak Hizbullah milislerine ait, Babil muhafazasında Curf Es-Suhr, Museyyeb, İskenderiye mıntıkalarında 5 silah deposunu, yine Zi Kar, Necef ve Kerbela muhafazalarında bazı mevkilerini hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son aylarda artan saldırılardan sorumlu tutulan Hizbullah’ın silah depolarının hedef alındığı ve örgütün saldırı kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığı öne sürüldü.

Öte yandan bazı kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Amerika tarafından düzenlenen saldırılarda Hizbullah milislerinden bazı şahsiyetlerin hedef olduğu ifade edilirken 7 yaralının Babil hastanesine ulaştırıldığı, Amerika’nın bu saldırısının ardından milislerin bazı karargahları boşalttığı belirtildi.

Irak’ta gerçekleşen son saldırıya ilişkin ABD Savunma Bakanı Mark Esper ‘Tüm seçenekler masada’ ifadesini kullandı. İran destekli Şii milis gruplarının saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Esper, gazetecilere verdiği demeçte şunları ifade etti: “ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne katyuşa füzesiyle yapılan İran destekli Şii milis gruplarının saldırısında açıkça koalisyon ve ortak güçleri hedef alındı. Açık konuşayım ABD halkımıza, çıkarlarımıza veya müttefiklerimize karşı saldırıları tolere etmeyecektir. Bu saldırıyı gerçekleştirenlere hesap sormalıyız. Üslerimize ateş açıp, Amerikalıları öldürüp yaralarsanız, yaptıklarınız yanınıza kar kalmaz.”

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci karargahına dün akşam saatlerinde düzenlenen füze saldırısı sonucunda 2 Amerikalı asker ve 1 İngiltereli askerin hayatını kaybettiği ve 12 koalisyon askerinin yaralandığını biliniyor.

Enbar Muhafazasının Batısında Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 1 Ölü 4 Yaralı

Enbar muhafazasının batısında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Haşdi Şaabi milislerinin güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün ikindi saatlerinde yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasının batısında yer alan Hit ve Mahmudiye kazaları arasındaki mıntıkada bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Haşdi Şaabi milislerine bağlı güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 milisin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yarıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletlerinin İran’a bağlı Irak Hizbullah milislerine ait, Babil muhafazasında Curf Es-Suhr, Museyyeb, İskenderiye mıntıkalarında 5 silah deposunu, yine Zi Kar, Necef ve Kerbela muhafazalarında bazı mevkilerini hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

HEYET Net

2 total views, 2 views today