Irak’ın Gündeminden (15.03.2020)

Amerika Bombardımanında Irak Hizbullahı Milislerinden 100’den Fazla Ölü ve Yaralı

Haber ajanslarının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Amerika kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Babil muhafazasında yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde Irak Hizbullahı milislerine bağlı karargahlara düzenlediği hava saldırıları sonucunda Irak Hizbullahı milislerinden 30 kişi hayatını kaybetti ve 90 kişi yaralandı.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde silahlı milislere bağlı Amerika uçaklarının düzenlediği bombardıman sonucunda 30 milisin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 90 milisin de yaralandığını ifade edildi.

Diğer yandan Babil Polis Komutanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde Irak Hizbullahı milislerine bağlı karargahlara Amerika kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında Irak Hizbullahı milislerinden yaklaşık 20 ölü ve yaralı olduğu belirtilmişti.

Haber ajansları Babil Polis Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde Haşdi Şaabi bileşeni olan Irak Hizbullahı milislerine bağlı karargahlara Amerika kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında Irak Hizbullahı milislerinden 17 ölü veya yaralı bulunmaktadır.”

Söz konusu açıklamada şöyle devam edildi: “Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde Haşdi Şaabi milislerine bağlı güvenlik noktalarının yanı sıra yine Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Saidat ve Behbehani mıntıkaları da Amerika tarafından hedef alındı.”

Babil Polis Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “İlk belirlemelere göre Irak Hizbullahı milislerinden 3 kişi hayatını kaybetti ve 4 milis yaralandı. Aynı şekilde Haşdi Şaabi milislerinden 5 kişi, Babil polisi acil durum kuvvetlerinden 1 kişi yaralandı. Saldırının ardından açıl durum kuvvetlerinden 2 ceset bulundu.”

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletlerinin İran’a bağlı Irak Hizbullah milislerine ait, Babil muhafazasında Curf Es-Suhr, Museyyeb, İskenderiye mıntıkalarında 5 silah deposunu, yine Zi Kar, Necef ve Kerbela muhafazalarında bazı mevkilerini hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Yine Enbar muhafazasının batısında yer alan Hit ve Mahmudiye kazaları arasındaki mıntıkada dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Haşdi Şaabi milislerine bağlı güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 milisin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak’ta Koronavirüs Vakası Sayısı 93’e Yükseldi: Erbil ve Süleymaniye’de Sokağa Çıkma Yasağı

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından Cuma günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada Başkent Bağdat ve diğer muhafazalarda 10 vatandaşa daha koronavirüsün bulaştığı açıklanarak ülkede vaka sayısının 93’e ulaştığı ifade edildi. Öte yandan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) vakalarının arttığı Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Sağlık ve Çevre Bakanlığına bağlı laboratuvarları çeşitli muhafazalardaki hastanelerden koronavirüs şüphelisi 67 kişiden örnek aldı. Söz konusu kişilerden 10 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Hastaların şehir dağılımı şu şekilde: Necef 1, Bağdat Resafe 3, Bağdat Tıb 1, Kerh 1, Kerbela 1, Babil 1, Vasit 2.”

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede koronavirüs vaka sayısının 93’e ulaştığı ve 24 kişinin tekrardan sağlığını elde ettiği ve 10 kişinin de hayatını kaybettiği vurgulandı.

Diğer yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirterek söz konusu yasağın dün geceden itibaren başlayacağını söyledi.

Haber ajansları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Kürdistan’da sağlık güvenliğini sağlamak için birçok karar yayınladık. Bunlardan biri de koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağıdır.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran’dan geri dönen vatandaşların biran önce sağlık kurumlarına gelmeleri uyarısında bulundu. Uyarılara uymayan vatandaşlara karşı yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Basra ve Babil Muhafazalarında İki Farklı Olay

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından Cuma günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin ortasında bir sivilin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından dün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneydoğusunda yer alan Zübeyir kazasında silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından Cuma günü akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Haber ajanslarının kurbanın yakınlarına dayandırdığı bilgiye göre öldürülen şahıs birkaç hafta önce aynı yolda suikasta uğrayan holiganın amca çocuğudur.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin ortasındaki Sevmer lokantası önünde bir sivilin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ifade edildi.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Salahuddin ve Enbar Muhafazalarında 2 Silahlı Saldırı: 4 Ölü 2 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde Haşdi Şaabi milislerinin güvenlik noktasına dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinin güneyinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının Samarra Operasyon Komutanlığına dayandırdığı habere göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra adasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırının ardından iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümetin güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Felluce şehrinin güneyinde yer alan Amiriye Felluce kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Kaymakam koruması bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra silahlı saldırıyı düzenleyeni yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden polisin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Enbar muhafazasının batısında yer alan Hit ve Mahmudiye kazaları arasındaki mıntıkada önceki gün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Haşdi Şaabi milislerine bağlı güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 milisin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ta Silahlı Saldırı: Bir Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasına bağlı Tel Tase mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün ikindi saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından Cuma günü akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin ortasında bir sivilin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı gelen bilgiler arasında.

Haşdi Şaabi Milislerinden Tikrit Şehrinde Kapsamlı Operasyon

Haşdi Şaabi milisleri tarafından Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyindeki mıntıkalara dün akşam saatlerinde sözde silahlıları arama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalara dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri ve hükümet ordusu kuvvetleri tarafından sözde silahlıları arama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haşdi Şaabi milislerinin operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı ortak kuvvetlerin zaman zaman Ninova muhafazasındaki şehirlere ve nahiyelere yargı tarafından arananları yakalamak adı altında operasyonlar düzenledikleri biliniyor. Genelde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan cinayetlerle ve kötü muamelelerle karşılaştığı belirtiliyor.

Uluslararası Koalisyon Kuvvetlerinden 3 Unsur Yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon, dün yaptığı açıklamasında Et-Taci karargahının bombalanması sonucunda 3 askerinin yaralandığını vurguladı.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre uluslararası koalisyon, dün sabah saatlerinde Et-Taci askeri üssüne katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırı sonucunda 3 askerinin yaralandığını doğruladı.

Operasyon Komutanlığının daha önce Et-Taci askeri üssüne düzenlenen saldırının detaylarını paylaştığı biliniyor. Buna göre Hava Savunma Birlikleri, Uluslararası Koalisyon Misyonu 33 füzeye maruz kalmış, savunma kuvvetlerinden bazıları ağır yaralanmıştı.

Basra Şehrinde Trafik Kazası: 1 Ölü 1 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneybatısında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneybatısında yer alan Zübeyir girişini Remile mıntıkasına bağlayan yolda bugün öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişiyi ise adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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