Bombalayanla Bombalanan Arasındaki Oyun

Dr. Fatih Abdusselam

Irak’taki durum, Amerika ordusu unsurlarının bulunduğu askeri üslerin milisler tarafından bombalanmasını resmi kınamayla, ardından bu kınamanın Irak içinde askeri karargahları –ki hükümet askerlerinin öldüğü bu saldırılar Washington tarafından üstlenilmiştir- bombalayarak cevap veren Amerika’ya dönme arasında tekrarlanıyor.

Bağdat’taki yönetim iki arada bir derede kalmıştır. Bunun nedeni istifa ve teklif krizi değildir aksine özel çıkarların üstünlüğüyle ve diğer devletlerin çıkarlarıyla ilişkili maruf siyasi nedenlerden dolayı 17 yıldan beri devam eden bir durumdur.

Bu hal, kendisinden daha güçlü devletlerin örtüsü olmadan çalışmaya gücü yetmeyen, onunla açık ve gizli kul ile efendi rolünü yürüten başarısız devletin halidir.

Aylardan beri burada beklenen gerginlikten bahsettim. Bugün bağımsızlık, egemenlik, doğru yönetim manasında devletin şahsi kimlik esaslarını yitirdiğini görmekteyim.

Bugün milyonlara bakıp devletin isimlerinin varlığına olan ihtiyaç sadece devlet görevlilerin ve üst tabaka sektörünü temsil eden halktan kopuk grubun maaşlarını ödemenin devamlılığını korumaktır. Ki bu üst tabaka, eski rejimin düşmesiyle icat edilmiş kurumlarda mali imtiyazlardan faydalanan kuvveti ifade etmektedir. Yarısı sahte veya parti veya adam kayırma endeksli olan listede Irak’ın servetini emmeye devam etmektedirler. Aynı şekilde yeryüzünde hiçbir yetkilinin elde edemeyeceği, özel derecelere abartılı bir şekilde tahsis edilen paraları sömürmektedirler.

Sabit gereksinimleri olan devletin varlığını vehmedenler bombalayan ile bombalananı kınamada her defasında ikili oynayarak hareket etmeye devam etmektedir. Hatta mesele, geri dönüşü olmayan bir uçuruma ulaştı. Bu durum asla Irak’ın durumundan uzak değildir.

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

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