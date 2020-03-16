Irak’ın Gündeminden (16.03.2020)

Müsenna ve Basra Muhafazalarında İki Farklı Olay

Müsenna muhafazasının kuzeyinde dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bir vatandaşın cesedinin aracında bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasında bir mukavilin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası ve roketle saldırı düzenlendiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Müsenna muhafazasının kuzeyinde yer alan Necmi kazasında yer alan mıntıkalardan birinde yoldan sapmış aracının içinde bir vatandaşın cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesedin baştan kurşunlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Öte yandan yine hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra muhafazasında yer alan El-Beradiye mıntıkasında bir mukavilin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası ve roketle saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken evde ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Basra muhafazasının dün, Basra şehrinin güneybatısında yer alan Zübeyir girişini Remile mıntıkasına bağlayan yolda bir kaza meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve diğer 1 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Basra şehrinin güneydoğusunda yer alan Zübeyir kazasında silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından Cuma günü akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Meysan ve Müsenna Muhafazalarında İki Farklı Olay

Meysan muhafazasında dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda biri kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Müsenna muhafazasında boğularak hayatını kaybeden bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Irak’ın güneyinde yer alan Meysan muhafazasındaki Kale Salih kazasında dün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı aşiret kavgası sonucunda biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Öldürülen kişilerin Fericat aşiretinden olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, söz konusu silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya neden olan kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan haber ajanslarının Müsenna Polis Komutanlığına dayandırdığı habere göre Müsenna muhafazasının merkezi olan Semave şehrindeki Fırat nehrinde Büyük Semave köprüsü yakınlarında bir gencin cesedinin bulunduğu haberinin ardından dalgıçlar söz konusu noktaya yöneldi ve gencin cesedini çıkarttı. Söz konusu cesedin adli tıpa teslim edildiği gelen bilgiler arasında.

Müsenna muhafazasının Semave şehrinin kuzeyinde yer alan Necmi kazasında yer alan mıntıkalardan birinde yoldan sapmış aracının içinde bir vatandaşın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Söz konusu cesedin baştan kurşunlandığı gelen bilgiler arasında.

Son İki Ayda Diyala Muhafazasında 200’e Yakın Vatandaş Tutuklandı

Diyala muhafazası polis kaynakları tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Diyala muhafazasında yer alan mıntıkalara geçtiğimiz 2 ay boyunca güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 185 vatandaşın tutuklandığı ifade edildi.

Haber ajansları Diyala Polis Komutanı Hamid Halil Eş-Şemri tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Diyala muhafazasında yer alan çeşitli mıntıkalarda güvenlik güçleri tarafından geçtiğimiz 2 ay boyunca düzenlenen operasyonlar kapsamında yargı tarafından yakalanma emri çıkartılan 185 kişi tutuklanmıştır.”

Hamid Halil Eş-Şemri sözlerini şöyle sürdürdü: “Tutuklama operasyonları, Diyala Polis Komutanlığı, Diyala Operasyon Komutanlığı, İstihbarat Kuvvetler arasında ortak yürütüldü.”

Hamid Halil Eş-Şemri hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Patlama: 6 Sivil Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda bugün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucunda 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasında meyve-sebze hali yakınlarında terk edilmiş bomba yüklü motor bugün sabah saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda yakınlarda bulunan sivillerden 6 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının dün, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Samarra kazasına bağlı Huveyş mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinin karargahına saldıran kimliği belirsiz silahlı kişilerle Haşdi Şaabi milislerin arasında meydana gelen şiddetli çatışmalara tanık olduğu biliniyor. Çatışmanın neticeleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Başkent Bağdat’ta 9 Protestocu Yaralandı

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı yakınlarında hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edilmesi sonucunda göstericilerden 9 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan El-Halani Meydanı’nda hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri ve mezhepçi milisler tarafından gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale edildi. Söz konusu müdahale sonucunda göstericilerden 9 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Göstericilerin ülkedeki mevcut siyasetin lağvedilmesini, göstericileri öldüren katillerin mahkemeye çıkartılmasını, yolsuzluk olaylarına bulaşan yetkililerin adalet karşısına çıkartılmasını, uluslararası gözetim altında nezih ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini talep etmede ısrar ettiği biliniyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim Cuma günü tekrar başlamıştı. Bu gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 27.000’den fazla kişinin yaralandığı biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Cumartesi günü şehrin kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasına bağlı Tel Tase mıntıkasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir sivilin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan El-Hurriye mıntıkasında bir yol kenarına tuzaklanan bombanın bir grup sivilin yakınından geçerken infilak etmesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı belirtilirken Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr şehrinde ve El-Ubeydi mıntıkasında meydana gelen patlamalar sonucu sivillerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kadın Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kadına dün akşam saatlerinde evinden çıktığı esnada silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Saldırının altında yatan neden hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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