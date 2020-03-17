Irak’ın Gündeminden (17.03.2020)

Kadisiye Muhafazası Korona Virüs Hastalarını Yerleştirecek Büyük Merkezlere Sahip Değil

Kadisiye muhafazası Sağlık Dairesi Genel Müdürü Lemiya Hasnevi dün yaptığı açıklamasında Kadisiye muhafazasının korona virüsün bulaştığı vatandaşların sayısının artması karşısında hepsini kabul etmeye güç yettiremeyeceğini vurguladı.

Haber ajansları Sağlık Dairesi Genel Müdürü Lemiya Hasnevi tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Korona virüsün bulaştığı insan sayısı şayet artarsa bu hastaları yerleştirecek büyük yerlere sahip değiliz.”

Sağlık Dairesi Genel Müdürü Lemiya Hasnevi Sağlık dairesinin Şamiye kazasından 2 genç kızı korona virüs şüphelisi olmalarından dolayı gözlem altına aldığını ifade etti.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 2 Polis Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde hükümet polisinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vakf havzası çevresinde tarım yoluna tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde hükümet polisinin devriye aracı yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama amacıyla bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Enbar Muhafazasındaki Eş Zamanlı Operasyonlar Sonucunda 3 Vatandaş Tutuklandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan Kaim kazasına bağlı bazı mıntıkalara 8. Tabur Askeri İstihbarat birimleri tarafından bugün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütü şüphelisi oldukları iddia edilen 3 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 2 Çiftçi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi yakınlarında El-Haddu El-Ahdar köyü çevresinde bir bahçe yakınlarında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama amacıyla bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde bugün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vakf havzası çevresinde tarım yoluna tuzaklanan bombanın hükümet polisinin devriye aracı yakınlarından geçerken infilak etmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Pasmaya Askeri Üsse 2 Roket Düştü

Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan hükümet kuvvetlerine bağlı askeri üsse dün akşam saatlerinde 2 roket düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Pasmaya askeri üssüne 2 roket dün akşam saatlerinde düştü. Kaynaklar, söz konusu roketlerin askeri üste uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu mevkie düştüğüne dikkat çekti.

Amerikalı yetkililerin, geçtiğimiz Cumartesi günü Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci karargahına düzenlenen füze saldırısı sonucunda 2 Amerikalı asker ve 1 İngiltereli askerin hayatını kaybettiğini ve 12 koalisyon askerinin yaralandığını doğruladıkları biliniyor.

HEYET Net

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