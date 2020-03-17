Irak’taki Hakim Siyasi Tabaka Korona Virüs Krizinden Faydalanmaya Çalışıyor

Ülkedeki siyasette yer alan hakim partiler ve gruplar geçtiğimiz Ekim ayının başında başladığından beri Başkent Bağdat ve ülkenin diğer muhafazalarında devam eden hükümet karşıtı barışçıl gösterileri sonlandırmak için korona virüsü krizinden faydalanmaya, başta istifa eden ülke başbakanı Adil Abdulmehdi yerine geçici hükümetin başbakanlığına getirilecek partilerin adayını kabul etmeme, göstericileri öldüren katillerin adalet karşısına çıkartılması, yolsuzluk yapan yetkililerin mahkemeye çıkartılması uluslararası gözetim altında şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesi gibi meşru isteklerinin üstünü örtmeye çalışmaktadır.

17 yıldan beri ülkenin her yerine yayılmış yolsuzluk problemi sonucunda sağlık sektörünün yozlaşması sıkıntısı yaşayan Irak gibi bir ülkede, tüm dünyaya yayılmış korona virüsün kontrol altına alınması mümkün değildir. Özellikle 5 aydan beridir devam eden Ekim ayaklanmasına katılanların dikkat çektiği köklü değişim olmadan asla son bulmayacak mezhep, kayırma, kamu malının çalınması hastalıklarının gölgesinde…

Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesinden sonra 11 Mayıs 2003 ile 28 Haziran 2004 tarihleri arasında Irak Devlet Başkanlığı statüsünde olan Geçici Koalisyon Yönetimi’nin başkanlığını yapan Paul Bremer ile gelen ve temeli mezhepçilik, hırsızlık ve terör milisleriyle sağlamlaştırılan siyasi oluşumların hastalığı, korona virüsten daha öldürücü sayılmaktadır. Göstericiler bu virüsten korunmak maske takmak yerine göstericilerin amaçlarını başarısız kılmak ve onları dağıtmak hedefiyle hükümete bağlı güvenlik güçlerinin gerçek mermileriyle, av tüfekleriyle, göz yaşartıcı gaz bombalarıyla göğüsleriyle mücadele etmektedirler. Aynı zamanda Iraklılar, ülkede masum insanlara karşı en vahşi suçları ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam eden silahlı milislerin aralarında yaydığı kökleşmiş hastalıklarla, çevre kirliliği hastalıklarıyla, su ve elektrik gibi kamu hizmetlerin olmamasıyla boğuşmaktadır.

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve İran’a bağlı mezhepçi milislerin genel olarak Iraklılara ve özel olarak gösterilere katılan protestoculara yönelik hemen her gün baskıları, tutuklamaları, cinayetleri devam ederken virüsten çok daha fazla bir tehlikeye dönüştüler. İnsan hakları alanındaki aktivistler Irak’taki siyasi rejimin şifası mümkün olmayan gerçek bir virüs olduğu kanaatindeler.

Bu bağlamda Iraklı Siyasi Analist Ahmet Abyad şunları vurgulamaktadır: “Irak’taki hakim siyasi tabaka, bu tabakanın varlığını tehdit eden barışçıl gösterileri sonlandırmak ve bu tabakanın iktidarda kalmasını sağlamak hedefiyle Irak’ın tanık olduğu krizlerden, bilhassa son zamanlardaki korona virüs krizinden faydalanmaya çalışmaktadır.”

Haber ajansları Iraklı Siyasi Analist Ahmet Abyad’ın şu sözlerine yer vermektedir: “Irak’taki siyasi varlık, her geçen gün Irak’ta yaşanan her olayın Irak’ın yerle bir olmasında ısrar eden siyasi tabakanın işine yaradığını, onları razı ettiğini ortaya çıkartmaktadır. Bu nedenle gerçek mermilere, göz yaşartıcı gaz bombalarına karşı duran halkın bilincinin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Hükümet devam eden barışçıl gösterileri sonlandırmayı başaramayınca Başkent Bağdat ve ülkenin güney ve orta muhafazalarında devam eden hükümet karşıtı barışçıl halk gösterilerini sonlandırmak için krizlerden, bilhassa korona virüs krizinden faydalanmaya başladı.”

Iraklı Siyasi Analist Ahmet Abyad sözlerini şöyle sürdürmektedir: “Siyasi arenada yer alan partiler ve gruplar, şekli ne olursa olsun ekonomik krizlerden etkilenmediklerini anladılar. Çünkü onlar her defasında hırsızlık ve para aklama operasyonları için yeni kapılar bulabildiler. 2003 yılından beri Irak, en çok para kaçakçılığı yapılan ülkeye dönüştü. Bunun nedeni hükümet yetkililerin dükkanına dönüşen ekonomiyi gözlemleyen bir hukukun olmamasıdır. Ki bu yetkililer şahsi çıkarlarını ve parti kazanımlarını gerçekleştirmekten başka bir şeye önem vermemekte ve hükümetlerin çözüm bulmakta başarısız kaldıkları krizlerle 17 yıldan beridir boğuşan Iraklı halkın acılarını dikkate almamaktadırlar.”

Iraklı Siyasi Analist Ahmet Abyad sözlerini şöyle sonlandırdı: “Irak’taki siyasi tabaka, ne şekilde olursa olsun içine düştüğü krizden çıkmanın yolunu bulmaya çalışmaktadır. Şemhani’nin ziyareti, ipler ellerinden kaçmadan önce hükümet başkanı seçilmesinde hızlı olunması için mevcut siyasi tabakaya yeşil ışık yaktı.”

Hükümet yetkililerin Pazar günü akşam saatlerinde, Çin’den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İran ile olan hava ve kara yollarını kapatmakta ihmalkar davranılması sonucunda ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için Başkent Bağdat’ta ve bazı muhafazalarda sokağa çıkma yasağı ve eğitime ara verilmesini duyurdukları biliniyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a, Pazar akşamı 14 kişinin daha pozitif test edilmesinin ardından korona virüsün bulaştığı kişinin sayısının 126’ya ulaştığı ifade edildi.

HEYET Net

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