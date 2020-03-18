Irak’ın Gündeminden (18.03.2020)

Tikrit Şehrinin Doğusuna Havan Topları Düştü: 5 Ağır Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda dün ikindi saatlerinde kaynağı bilinmeyen 4 adet havan topunun düşmesi sonucunda 5 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasına bağlı El-İmam mahallesine dün ikindi saatlerinde kaynağı belirsiz 4 adet havan topu düştü. Söz konusu havan toplarının infilakı sonucunda 5 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu havan toplarının düştüğü bölgeye intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak’ta 21 Vatandaşın Daha Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada 21 vatandaşa daha korona virüsün bulaştığı ifade edilerek toplam vaka sayısının 154’e yükseldiği belirtildi. Öte yandan Zi Kar muhafazasında bir petrol sahasında korona virüs nedeniyle çalışmalara ara verildiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlar ülkenin çeşitli muhafazalarındaki hastanelerde yatan korona virüs şüphelisi 96 kişiden örnekler aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 21 kişinin testi pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkanlardan 15’i Resafe’den, 3’ü Kerbela’dan, 2’si Tıb şehrinden, 1’i Basra’dandır.”

Haber ajansları dün öğle saatlerinde bir kişinin korona virüsten ölümünden sonra ülkede korona virüs ölümlerinin 11’e yükseldiğini açıkladıktan sonra korona virüs hastalarından sağlığına kavuşanların sayısının 41’e yükseldiğini vurguladı.

Öte yandan Zi Kar muhafazasında bir petrol şirketi kaynağı Malezya hükümetine bağlı Petronas şirketinin görevlilerini, korona virüsten korumak için tahliye etmesinden sonra her gün 95 bin varil üretim yapan petrol sahasının üretiminin durduğunu açıkladı.

Kaynaklar, Petronas şirketinin Zi Kar petrol şirketiyle istişare etmeden bu kararı aldığını ve bu durum sonucunda üretimi durdurmaya mecbur kaldıklarını, çünkü Malezya hükümetinin virüs nedeniyle Malezya’daki tüm havaalanları kapatmak kararından sonra halkını ülkelerine dönmeye çağırdığını açıkladı.

Tüm Uyarılara Rağmen Kabir ve Türbe Ziyaretlerinde Israr Ediliyor

Sağlık ve Çevre Bakanlığı dün yaptığı açıklamasında dini yerlerin, kalabalık mekanların ziyaretleri devam ettiği takdirde ülkenin büyük bir sağlık felaketiyle karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Kalabalık mekanların ziyaret edilmesini engellemek için kesin talimatlarımızın dikkate alınmadığını gördük. Bu büyük bir sağlık felaketine sebep olabilir. Yeni tip korona virüsle mücadele için kriz ağır tarafından engellenmesine rağmen bilhassa dini mekanlar ziyaret edilmeye devam edilmektedir.”

Haber ajansları Kriz Ağı talimatlarına ve Bağdat Operasyon Komutanlığının izin vermeyen uygulamalarına rağmen Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan İmam Kazım türbesini ziyaret etmeye yönelen ziyaretçilerin çıplak ayaklarla yürüyerek Başkent’te toplanmaya, oraya ulaşmakta ısrar etmeye, korona virüsün tehlikesini umursamamaya devam etmekte olduklarına dikkat çekti. Bu sorumsuzca tavrın büyük bir sağlık felaketine dönüşeceğine vurgu yapıldı.

Diyala Muhafazasında Ev Çöktü: 5 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının kuzeydoğusunda bir evin, ülkede şuanda tanık olunan yoğun yağış sonucunda bugün sabah saatlerinde yıkılması nedeniyle tamamı göçmen bir aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Bakuba Eğitim Hastanesi doktorlarından Ahmed Yasin’e dayandırdıkları habere göre Diyala muhafazasında El-Mefrak mıntıkasında yoğun yağış nedeniyle bugün sabah saatlerinde göçmen ailenin evinin yıkılması sonucunda 5 kişi hayatını kaybettiği ve 2 küçük çocuk olaydan yara alarak kurtuldu.

Dr. Ahmet Yasin sözlerini şöyle sürdürdü: “Olay yerine gelen ambulans araçları biri 4 diğeri 2 yaşında 2 çocuğu kurtardı. Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri yaşlı bir kadın, çocukların annesi, 15 yaşında genç bir kız, iki çocuk olmak üzere hayatını kaybeden aile bireylerinin cesetlerini adli tıpa nakletti. Söz konusu aile Diyala muhafazasının doğusunda yer alan Kelar mıntıkasındaki güvenlik ve istikrar sorunları nedeniyle göç etmiş ve yaşam için çok da elverişli olmayan bir evde yaşamlarını sürdürmekteydi.”

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vakf havzası çevresinde tarım yoluna tuzaklanan bombanın hükümet polisinin devriye aracı yakınlarından geçerken infilak etmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi yakınlarında El-Haddu El-Ahdar köyü çevresinde bir bahçe yakınlarında bir patlama meydana gelmesi sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Muhafazalarında Dışarı Çıkma Yasağı 5 Gün Uzatıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Erbil, Süleymaniye ve Halepçe muhafazalarında dışarı çıkma yasağının 5 gün uzatıldığını ve dışarı çıkma yasağı uygulanan muhafazalara Duhok muhafazasının da dahil edildiği belirtildi.

Süleymaniye muhafazasında yerel hükümetle basın açıklaması düzenleyen İçişleri Bakanı Riber Ahmet şunları söyledi: “Daha önce 48 saat, ardından 72 saat dışarı çıkma yasağı ilan etmiştik. Şimdi bu yasağı 5 gün daha uzatıyoruz. Söz konusu yasak bu gece 24:00’de uygulamaya girecektir. Zaruret halinde bu süre daha fazla uzatılabilir.”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Riber Ahmet söz konusu yasağın Kürdistan bölgesindeki tüm muhafazaları, şehirleri ve kazaları kapsadığını ve ilk defa sokağa çıkma yasağı uygulanacak Duhok muhafazasını da kapsadığını açıkladı.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının uzatılması kararının korona virüse engel olmak için yapılan çalışmalar kapsamında alındığını vurgulayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanı Riber Ahmet aynı zamanda virüsün vatandaşlar arasında dolaşmasına engel olacağına dikkat çekti.

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafında yapılan açıklamalara göre ülkede korona virüs vaka sayısının 164’e, bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye ulaştığı biliniyor.

Sağlık Bakanlığı 6 Vaka Bildirerek Ülkede Korona Virüs Vaka Sayısı 164’e Yükseldi

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüs için 6 yeni vaka ve 1 ölüm duyuruldu.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlar ülkenin çeşitli muhafazalarındaki hastanelerde yatan korona virüs şüphelisi 105 kişiden örnekler aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 6 kişinin testi pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkanlardan 5’i Resafe’den, 1’i Diyala muhafazasındandır.”

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Basra muhafazasında bir korona virüs hastasının hayatını kaybetmesiyle ülkede korona virüs ölümlerinin 12’ye, vaka sayısının 164’de ulaştığını belirtikten sonra korona virüs hastalarından sağlığına kavuşanların sayısının 43 olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamasında koronavirüsü şüphesi olan şahıs ve hastalarla ilişkide uluslararası sağlık kurallarına, bu hastalığın yayılmasına engel olmak için ferdi ve toplumsal yönlendirmelere bağlı kalınması yönünde tüm vatandaşları uyardı.

HEYET Net

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