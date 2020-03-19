Irak’ın Gündeminden (19.03.2020)

Musul Şehrinin Güneydoğusunda Patlama: 1 Asker Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehri yakınlarında yer alan bir köyde dün akşam saatlerinde meydana gelen bir patlama sonucunda bir ordu askerinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan bir köyde dün akşam saatlerinde sivil bir araca tuzaklanmış bomba infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Ordu kuvvetlerinin söz konusu patlamanın yaşandığı mekana ulaşmasıyla ikinci bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri gelen bilgiler arasında.

Ninova muhafazasının Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Telafer kazasında ve Rebie nahiyesinde yer alan bazı mıntıkalarda evlere su basmasına neden olan şiddetli yağışlara tanık olmaktadır. Söz konusu yağışlar nedeniyle en az 150 ailenin evlerini terk ettiği gelen bilgiler arasında.

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi: “Milisler Gösteri Tutuklularını Cezaevinden Götürdü”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi dün akşam yaptığı açıklamasında milis grupların, gizli hapishanede tutulan bir grup gösteri tutuklularını aldıklarını belirttikten sonra bu tutukluların nereye götürüldüğü hakkında bir bilgi olmadığını vurguladı.

Haber ajansları Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından dün akşam yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Bazı aktivistlerden aldığımız bilgiye göre Haşdi Şaabi milislerine bağlı istihbarat ve güvenlik kuvvetleri, Başkent Bağdat’ın güneyindeki Menşetu’l Kakae gizli hapishanesine ulaştılar ve oradan gösteri tutuklularını aldılar. Nereye götürüldükleri hakkında bir bilgi yok.”

Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından dün akşam yayınlanan açıklamada bu tutukluların hayatları noktasında endişeli oldukları vurgulanırken uluslararası topluma çağrı yapılarak bu tutukluların akıbetlerinin ne olduklarını ortaya çıkartmaları talep edildi. Bu olaydan mevcut hükümet sorumlu tutulurken uluslararası topluma müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve İran’a bağlı mezhepçi milislerin geçtiğimiz Ekim ayının başından başlayan ve devam eden hükümet karşıtı halk gösterilerini hedef aldıkları biliniyor. Onların bu hedef almaları sonucunda 800’den fazla gösterici hayatını kaybetmiş ve 25 binden fazla kişi yaralanmıştı. Öte yandan hala ne oldukları ve nerede oldukları bilinmeyen yüzlerce gösterici tutuklanmış ya da kaçırılmıştır.

Tikrit Şehrinin Doğusuna 6 Adet Havan Topu Düştü: 3 Kişi Ağır Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda bugün öğle saatlerinde 6 adet havan topunun düşmesi sonucunda 3 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasına bağlı Molla Safer mahallesine 6 adet havan topu bugün öğle saatlerinde düştü. Söz konusu havan toplarının infilakı sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, havan toplarının düştüğü olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının geçtiğimiz Salı günü Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasına bağlı El-İmam mahallesine kaynağı belirsiz 4 adet havan topu düşmesi sonucunda 5 kişinin ağır yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Sağlık Bakanlığı 11 Vaka Bildirerek Ülkede Korona Virüs Vaka Sayısı 177’e Yükseldi

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada 11 vatandaşa daha korona virüsün bulaştığı ifade edilerek toplam vaka sayısının 177’e yükseldiği belirtildi.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlar ülkenin çeşitli muhafazalarındaki hastanelerde yatan korona virüs şüphelisi 123 kişiden örnekler aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 11 kişinin testi pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkanlardan 3’ü Resafe’den, 2’si Kerbela’dan, 1’i Tıb şehrinden, 1’i Basra’dan, 1’i Necef’ten, 1’i Kadisiye’den, 1’i Müsenna’dan ve 1’i Vasit’tandır.”

Haber ajansları dün öğle saatlerinde bir kişinin korona virüsten ölümünden sonra ülkede korona virüs ölümlerinin 12’e yükseldiğini açıkladıktan sonra korona virüs hastalarından sağlığına kavuşanların sayısının 41’e yükseldiğini vurguladı. Toplam vaka sayısının ise 177’e ulaştığı biliniyor.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamasında korona virüsü şüphesi olan şahıs ve hastalarla ilişkide uluslararası sağlık kurallarına, bu hastalığın yayılmasına engel olmak için ferdi ve toplumsal yönlendirmelere bağlı kalınması yönünde tüm vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir önceki açıklamada Basra muhafazasında bir korona virüs hastasının hayatını kaybetmesiyle ülkede korona virüs ölümlerinin 12’ye, vaka sayısının 164’e ulaştığını belirtikten sonra korona virüs hastalarından sağlığına kavuşanların sayısının 43 olduğu vurgulanmıştı.

HEYET Net

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