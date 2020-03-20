Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak savaşının 17. yıldönümü hakkında bir açıklama yayınlayarak Irak’ta yaşanan bunca felaket ve trajediden Amerika Birleşik Devletleri ve yardımcılarını sorumlu tuttuğu gibi Irak’ta yeni tip korona virüsün şuanda yayılmasından da Irak hükümetini ve mezhepçi milisleri sorumlu tuttu. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1420 Sayılı Açıklama) Amerika’nın Irak’a Karşı Savaşının 17. Yıldönümü Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bugün Amerika ve İngiltere’nin Irak’a karşı zalimce savaş başlatmasının 17. yılını karşılamaktayız. Irak, bütün şerleri ülkeye toplayan, Iraklıların iradesine rağmen kendisine bağlı siyasi rejimi dayatan bu savaş nedeniyle devletin tüm eklemlerinde, kurumlarında büyük bir başarısızlık hali yaşamaya devam etmektedir. Düşmanların planlarını bir bir uygulamak için kendilerini ucuza satan, hatta Irak’ı satan, mezhep ve ırk sistemi katılımcıları arasında ateşli bir şekilde devam eden siyasi çatışmalar noktasında bugün yaşadığımız şeyler, bu savaşın etkilerinden sadece biridir. Bugün Iraklıların canının hiçe sayılıp hafife alınması, siyasi kutuplaşmanın elinde Iraklıların kanlarının heder edilmesi ve haklarının ayaklar altına alınması gibi bu savaşın eserlerini bugün görmekteyiz.

Irak hükümetinin sağlık sektörünü ihmal etmesi, İran ile olan sınırlarını kapatmaması nedeniyle Irak’ta çok daha fazla yayılması beklenen korona virüsün yayılması karşısında sağlık sektörünün çaresiz kalması bu durumun en güzel örneği olmaktadır. İran ile olan sınırların kapatılmaması hükümetin ve milislerinin eliyle bu vebanın ülkede yayılmasına neden olmuştur.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, korona virüs ile mücadelede ihmalkar davranması, korona virüsün yaygınlaştığı İran ile sınırlarını açık tutması nedeniyle ülkede korona virüsün yayılmasından hükümeti ve milisleri sorumlu tutmaktadır. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak halkını bu vebadan korunma yolları edinirken kendilerine güvenmeye çağırmaktadır.

Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti, gerek hayatını kaybeden insanlarımız hakkında olsun, gerek insanların saygınlığının ve insan hakları haklarının ayaklar altına alınması hakkında olsun, gerekse çalınan ve yağmalanana zenginliği, serveti hakkında olsun tüm düzeylerde yaşanan ve yaşanıyor olan şeylerden işgalci Amerika’yı ve Irak savaşında ona yardım edenleri veya projesini güçlendirenleri sorumlu tutmaktadır. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin, siyasi çalışmaların lağvedilmesinin, Irak’ın yok olmasına ve halkının kanının dökülmesine neden olan herkesin adalet karşısına çıkartılmasının zorunlu olduğunu buradan bir kez daha vurgulamaktadır.

Genel Sekreterlik

24 Recep 1441

19 Mart 2020

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