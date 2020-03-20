Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak’ta Her Düzeyde Yaşanan Olaylardan Amerika’yı ve Siyasi Projesini Sorumlu Tuttu

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği hayatını kaybeden insanlarımız hakkında olsun, gerek insanların saygınlığının ve insan hakları haklarının ayaklar altına alınması hakkında olsun, gerekse çalınan ve yağmalanana zenginliği, serveti hakkında olsun tüm düzeylerde yaşanan ve yaşanıyor olan şeylerden işgalci Amerika’yı ve Irak savaşında ona yardım edenleri veya projesini güçlendirenleri sorumlu tuttu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Bugün Amerika ve İngiltere’nin Irak’a karşı zalimce savaş başlatmasının 17. yılını karşılamaktayız. Irak, bütün şerleri ülkeye toplayan, Iraklıların iradesine rağmen kendisine bağlı siyasi rejimi dayatan bu savaş nedeniyle devletin tüm eklemlerinde, kurumlarında büyük bir başarısızlık hali yaşamaya devam etmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında daha sonra düşmanların planlarını bir bir uygulamak için kendilerini ucuza satan, hatta Irak’ı satan mezhep ve ırk sistemi katılımcıları arasında ateşli bir şekilde devam eden siyasi çatışmalar noktasında bugün yaşadığımız şeylerin, bu savaşın etkilerinden sadece biri olduğunu vurguladı. Ardından Iraklıların canının hiçe sayılıp hafife alınması, siyasi kutuplaşmanın elinde Iraklıların kanlarının heder edilmesi ve haklarının ayaklar altına alınması gibi bu savaşın eserlerini bugün görmekte olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak hükümetinin sağlık sektörünü ihmal etmesi, İran ile olan sınırlarını kapatmaması nedeniyle Irak’ta çok daha fazla yayılması beklenen korona virüsün yayılması karşısında sağlık sektörünün çaresiz kalması bu durumun en güzel örneği olmaktadır. İran ile olan sınırların kapatılmaması hükümetin ve milislerinin eliyle bu vebanın ülkede yayılmasına neden olmuştur.”

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, korona virüs ile mücadelede ihmalkar davranması, korona virüsün yaygınlaştığı İran ile sınırlarını açık tutması nedeniyle ülkede korona virüsün yayılmasından hükümeti ve milisleri sorumlu tuttuğuna dikkat çekildi. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak halkını bu vebadan korunma yolları edinirken sadece kendilerine güvenmeye çağırdığına vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti, gerek hayatını kaybeden insanlarımız hakkında olsun, gerek insanların saygınlığının ve insan hakları haklarının ayaklar altına alınması hakkında olsun, gerekse çalınan ve yağmalanana zenginliği, serveti hakkında olsun tüm düzeylerde yaşanan ve yaşanıyor olan şeylerden işgalci Amerika’yı ve Irak savaşında ona yardım edenleri veya projesini güçlendirenleri sorumlu tutmaktadır. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin, siyasi çalışmaların lağvedilmesinin, Irak’ın yok olmasına ve halkının kanının dökülmesine neden olan herkesin adalet karşısına çıkartılmasının zorunlu olduğunu buradan bir kez daha vurgulamaktadır.”

HEYET Net

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