Irak’ın Gündemind (20.03.2020)

Irak’ta Korona Virüsten 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yeni Vaka Gerçekleşti

Basra ve Zi Kar muhafazalarında dün akşam saatlerinde yeni tip korona virüsün bulaştığı 2 hastanın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ta 3 kişinin daha testinin pozitif çıktığı gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının Basra Eğitim Hastanesi Müdürü ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Haydar El-Attar’a dayandırdığı habere göre Basra muhafazasında gözlem altında olan bir korona virüs hastası ün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Haydar El-Attar’ın yanlış çalışma yöntemlerin bu hastalıkta ölümleri artıracağı uyarısı paylaşıldı.

Öte yandan Zi kar Sağlık Müdürlüğü tarafından dün akşam yayınlanan açıklamada Hüseyin Eğitim Hastanesinde bir korona virüsü hastasının hayatını kaybetmesiyle muhafazada ilk ölümün gerçekleştiği ifade edildi. Hayatını kaybeden hastanın Seyydi Dahil kazasından 88 yaşında olduğu belirtildi.

Diğer yandan Bağdat/Resafe Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamada 3 vatandaşın daha korona virüs testinin pozitif çıktığı, bu hastaların yaşlarının 16 ila 54 yaşları arasında değiştiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki akşam yayınlanan açıklamada şöyle denilmişti: “Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlar ülkenin çeşitli muhafazalarındaki hastanelerde yatan korona virüs şüphelisi 123 kişiden örnekler aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 11 kişinin testi pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkanlardan 3’ü Resafe’den, 2’si Kerbela’dan, 1’i Tıb şehrinden, 1’i Basra’dan, 1’i Necef’ten, 1’i Kadisiye’den, 1’i Müsenna’dan ve 1’i Vasit’tandır. Ülkede en son bir kişinin korona virüs ölümünden sonra ülkede korona virüs ölümleri 12’e yükselmiş, korona virüs hastalarından sağlığına kavuşanların sayısı 41’e yükselmiştir. Toplam vaka sayısı ise 177’e ulaşmıştı.”

Amara Şehrinin Güneyinde Serseri Kurşunun İsabet Ettiği Genç Hayatını Kaybetti

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde serseri kurşuna maruz kalan bir gencin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Meysan muhafazanın merkezi olan Amara şehrinin güneyinde yer alan Kale Salih kazası halkından 14 yaşında bir genç bugün sabah saatlerinde eve giderken bir serseri kurşuna maruz kaldı. Kurşunun kafasından isabet ettiği söz konusu gencin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenlik sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden gencin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Korona Virüs Nedeniyle İngiltere Irak’taki Kuvvetlerinin Bir Kısmını Geri Çekiyor

İngiltere hükümeti dün akşam, yeni tip korona virüsün yayılması nedeniyle Irak’ta uluslararası koalisyon kuvvetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim taleplerinin azalması karşısında Irak’taki kuvvetlerinde bir kısmını ülkeye çekme kararı aldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından dün yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Son aylarda Irak’ta eğitim oranları büyük ölçüde azaldı. Bu durumda bizler, Irak’taki eğitim birliklerimizi Birleşik Krallığa tekrardan dönmelerine izin verecek bir durum içerisindeyiz. İngiltereli silahlı kuvvetler uluslararası koalisyon kuvvetleri kapsamında ve diğer bölgelerde varlık göstermeye devam edecektir.”

İngiltere hükümetinin resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İngiltereli kuvvetlerin çekilmesi kararı, ülkede yayılan korona virüsüne karşı tedbir amaçlı görevlerin 60 gün askıya alınmasından sonra gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en son açıklamada şöyle denilmişti: “Ülkede en son bir kişinin korona virüs ölümünden sonra ülkede korona virüs ölümleri 12’e yükselmiş, korona virüs hastalarından sağlığına kavuşanların sayısı 41’e yükselmiştir. Toplam vaka sayısı ise 177’e ulaşmıştı.”

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü: Korona Virüsten Korunmak İçin Nevruz Bayramını Evlerde Kutlayın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye muhafazası Genel Sağlık Müdürü bugün yaptığı açıklamasında halkı, ülkede yayılan korona virüsten korunmak için Nevruz bayramını evlerde kutlamaya davet etti.

Haber ajansları bağlı Süleymaniye muhafazası Genel Sağlık Müdürü Sabah Nasruddin’in şu sözlerine yer verdi: “Bizler korona virüs hasta sayılarının artmasına engel olmak için halkımızı Nevruz bayramını evlerde kutlamaya, sağlık talimatlarına uyarak dışarıya çıkmamaya davet ediyoruz.”

Haber ajansları Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde geneli Süleymaniye muhafazası olmak üzere 40’tan fazla koronavirüs vakası gerçekleştiğine işaret ettikten sonra korona virüs nedeniyle bir ölümün de meydana geldiğine dikkat çekti. Öte yandan korona virüsün yayılımına engel olmak için çeşitli önlemler alındığı bilinmektedir.

HEYET Net

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