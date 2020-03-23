Irak’ın Gündeminden (23.03.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan köylerden birinde dün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhiyse köyündeki bir bahçenin içinde dün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda yaşlı bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra halkı olay yerinden uzaklaştırdı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kadının cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Sadr Eğitim Hastanesi Çalışanları: Tedavi Edilmeyen Korona Virüs Hastaları Nedeniyle Büyük Tehlikeyle Karşı Karşıyayız

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr kentindeki Sadr Eğitim Hastanesindeki sağlıkçılar Sağlık Bakanlığına seslenerek hastanedeki korona virüs testleri pozitif çıkan hastalara acil müdahale etme ve bu hastaları tedavi etmeye çağırdı aksi takdirde gerçek bir felaketin yaşanacağı uyarısında bulundukları bazı kaynaklar tarafından aktarıldı.

Haber ajansların yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Sadr Eğitim Hastanesi sağlıkçıları Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Resafe Sağlık Müdürüne seslenerek şöyle dediler: “Sadr Sağlık Müdürünün Sadr şehrine girişinin men edildiğini, Acil müdürünün men edildiğini, ambulans araçlarının giriş çıkışlarının, İbn Hatip hastanesinde korona virüsün bulaştığı hastaların tahliyesinin, doktorların ve çalışanların girişinin men edildiğini bildirmek istiyoruz.”

Kaynaklar bir hastane görevlisinden şunları aktardı: “Sadr hastanesi nüfus yoğunluğu yüksek mıntıkada yer almaktadır ve korona virüsün yayılması tehdidi ile karşı karşıyadır. Testleri pozitif olan hastalarımız olduğu gibi şüpheli vakalar da söz konusudur. Bu nedenle sağlık bakanlığı çalışanlarının, ambulansların giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için gerekli işlemlerin yapılmasına çağrı yapıyoruz. Aksi büyük bir felaket yaşanacaktır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ta korona virüs vaka sayısının 230’a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 20’e yükseldiği ifade edildiği biliniyor.

Hille Şehrinin Kuzeyinde Haşdi Şaabi Aracı Hedef Alındı: 1 Ölü 2 Yaralı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesine bağlı Sanidic mıntıkasında bir yol kenarına tuzaklanmış bomba dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerine ait araç yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyen kişileri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta Korona Virüs Vaka Sayısı 245’e Yükseldi

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Irak Kürdistan’da 11 vatandaşa daha korona virüsün bulaştığı ifade edilerek toplam vaka sayısının 245’e yükseldiği belirtildi.

Haber ajansları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Erbil şehrinde gerçekleştirilen laboratuvar testleri 12 kişinin daha korona virüslü olduğunu gösterdi. Bu kişilerden 9’u, daha önce pozitif çıkan bir hastanın akrabasıdır.”

Bu vakalarla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde vaka sayısı 76’ya, Irak’ın genelinde ise vaka sayısı 245’e ulaşmış oldu. Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 20 iken, sağlığına tekrardan kavuşanların sayısı 57’dir.

Bu bağlamda Ninova Sağlık Müdürlüğü, müdürleri Salah Et-Tai’nin, korona virüs teşhisi konan bir gazeteciyle görüşmesinden sonra karantinaya girdiğini açıkladı.

Haber ajansları Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Zi Kar Sağlık Müdürü, Musul şehrinde ilk korona virüs hastası kabul edilen gazeteci Muhanned El-Anzi ile görüşmesinden sonra evde karantinaya girdi. Salah Et-Tai henüz korona virüs semptomlarından herhangi birini yaşamadı.”

Birçok devleti sınırlarını kapatmaya, uçuşlarını durdurmaya, etkinliklerini iptal etmeye mecbur bırakan korona virüs vakasının dünyada 344 bin vakaya ulaştığı, geneli İtalya, Çin, İspanya, İran, Amerika, Fransa olmak üzere 14 bin kişinin hayatını kaybettiği, bugüne kadar 99 bin kişinin sağlığına kavuştuğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Ortasında Patlama: 1 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin ortasında bugün akşam saatlerinde aracının altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir hükümet görevlisinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin ortasında yer alan Bakuba Cedit mıntıkasında bir belediye görevlisine ait aracın altına tuzaklanan bomba bugün akşam saatlerinde aracın hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda görevlinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Muhiyse köyündeki bir bahçenin içinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda yaşlı bir kadının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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