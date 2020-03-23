Yolsuzluk ve Petrol Fiyatlarının Düşmesi Devlet Memurlarının Maaşlarını Tehlikeye Düşürdü

Irak’ın yıllık tanık olduğu bütçelere rağmen vatandaşların sorun yaşadıkları kötü hizmet ile dış borçların hacmindeki istikrarlı artış arasında şaşırtıcı bağlılık devam etmektedir. Bunun nedeni, 2003 yılından itibaren tamamıyla başarısız olan, ülke ve halkının maslahatına katkı sağlayacak herhangi bir projeyi gerçekleştirmede oyalanan hükümetin gölgesinde siyasi partilerin ve grupların ülkedeki petrol aidatları üzerindeki hegemonyası ve bu aidatları istila etmeleridir.

Şimdiki Yeşil Bölge hükümeti, hala ülkeyi ilgilendiren iç ve dış borçları açıklamaktan kaçınmaya, kapı eşiğini tevillere açık bırak bırakmaya devam etmektedir. Irak’ın ödemesi gereken dış borca ilişkin tahminler 80 ila 125 milyar dolar arasında değişmektedir. Aynı zamanda istatistik uzmanları ise Irak hükümetlerinin heder ettiği meblağın trilyon dolar sınırını aştığını vurgulamaktadır.

Mevcut bütçedeki büyük açığın gölgesinde ekonomistler şunu vurgulamaktadır: “Irak’ın dış borçlarından bir kısmını kapatma gücü noktasında ümitler artık dağılmıştır. İç borçlar için de durum farksızdır. Devlet görevlilerinin ve emeklilerin maaşlarını ödemek için yeni borçlara olan ihtiyaca bakıldığı zaman bu borçların daha fazla artacağı tahmin edilmektedir. Mali bütçe, borçları kapatmak için yaklaşık 15 milyar dolar kapsamaktadır. Ancak hükümetin bu parayı verip vermediği açık değildir. Bunun nedeni ise resmi mali açıklamalara ilişkin şeffaflığın olmamasıdır.”

Bu bağlamda İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Savcı Maşrik Naci şunları söylemektedir: “Adil Abdulmehdi hükümetinin ve devletin hemen her ekleminde hakimiyet kuran partilerin yolsuzlukları her geçen gün Irak ekonomisinin yerle bir olmasını hızlandırmaya katkı sağlıyor. Çünkü ekonomik durumlar, tehlikeli bir kavşağın önündedir. Özellikle petrol fiyatlarının yarı yarıya düşmesinden sonra… Hükümet başkanı Adil Abdulmehdi, faturalı ödeme şekline göre projelerini gerçekleştirecek şirketleri araştırmak için son zamanlarda Çin’e sığındı. Bunun nedeni, hazinenin doğrudan fonlamadan aciz olmasıdır. Aynı şekilde ülkenin yeni dış borçlara batağı uyarıları söz konusudur.”

Hükümet Başkanının Mali Danışmanı Mazhar Muhammed Salih ise şöyle demektedir: “Petrol fiyatları, 60 doları gördükten sonra dünyada yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle varil başı 30 dolara düştü. Bu, Irak’ın önceki petrol gelirine göre yarı yarıya düştüğü anlamına gelmektedir. Petrol ihracatı Irak’ın mali gelirinin %98’ini ve bütçenin %93’ünü oluşturmaktadır. Petrol ülke ekonomisinin başlıca kaynağıdır.”

Öte yandan Milletvekili Basim Haşan şunları vurgulamaktadır: “Irak’taki ekonomik vizyon 2004 yılından beri hatalı bir yöntemle devam etmektedir. Bu vizyonu uygulayan hükümet yetkilileri, başta Iraklı vatandaşın hayatıyla ilişkili olmak üzere diğer ekonomik yönlere bakmaksızın partilerin çıkarlarını ve kazanımlarını korumayı sürdürmektedir. Bunun en açık kanıtı, bireyim yaşam seviyesini yükseltmeye, sağlık, teknoloji, eğitim, elektrik, su gibi kamu hizmetlerini iyileştirmeye katkı sağlayacak hiçbir ekonomik kalkınmanın tanık olunmadığı geçtiğimiz yıllardır. Hükümet, ülkedeki kaos ve sistematik suçları artıran, hırsız partilere kapı aralayan hatalı ekonomik yöntemde kasıtlı bir şekilde ısrar etmektedir.”

Bu bağlamda haber ajansları ismini zikretmek istemeyen bir hükümet yetkilisinden şunları aktarmaktadır: “Adil Abdulmehdi’nin, hükümetinin ayrıcalıklı projeler bütçesi olması için 2020 yılının bütçe esaslarını koyduğunu iddia etmesine rağmen gerçek vaka Irak ekonomisini devirecek olayların yaşanacağı uyarısında bulunmaktadır. Bu durumdan ilk önce devlet memurların maaşları etkilenecektir. Ekonomik kriz, resmi bir şekilde ilan edilmeden önce iyice açığa çıkmıştır. Bu, memurların maaş primlerinin ani bir şekilde durdurulmasını öneren, hükümet kurumlarından bazılarına yönlendirilmiş sızdırılan belgeler bunları göstermektedir. Aynı şekilde bu belgelerde her ne sebep olursa olsun zarar görenlerin tazminatlarının durdurulmasını göstermektedir. Bu durum, mali gereklere vefalı olma noktasında hükümetin gücü hakkında endişelere neden olmaktadır.”

Meclis Başkanının Hukuk İdaresindeki bir kaynak şunları vurgulamaktadır: “İstifa eden Adil Abdulmehdi hükümeti, merkez bankadan borç almaya dayanan mali idare kanunu ekseninde vatandaşların haklarına özel mali işleri yürütmektedir. Bu kanunun, ülkede korona virüsünün yayılmasıyla beraber sağlık ve hizmet dairelerinin işlerini yürütmesi mümkün değildir.”

Vatandaşların korktuğu ekonomik krizi ekonomist Hammam Eş-Şema’ doğrulamaktadır. Şu açıklamada bulunmuştu: “Meclis, bir varil petrolün değeri 56 dolar ekseninde 2020 bütçesini açıkladı. Son zamanlarda petrol fiyatlarının yarı yarıya düşmesi neticesinde bütçe açığı 35 milyar dolara ulaştı. Bu nedenle hükümet memurların maaşlarını bile ödemekte zorlanacaktır. 50 milyar doları aşacak mali açık, Irak ekonomisini tehdit etmektedir. Bu, kaynakların %70’inin bu açığı kapatmaya gideceği anlamına gelmektedir.”

Geçen şeylere binaen dünya pazarının tanık olduğu petrol fiyatlarındaki büyük düşüş, tamamıyla petrol gelirlerine dayanan Irak ekonomisi için büyük tehdit oluşturmaktadır. Hükümetin devamlı denediği parçacı çözümlerle bu tehlikeye karşı koymak mümkün değildir. Bu ancak devletin her kurumunda yayılan yolsuzluğun bitirilmesi, halkın yağmalanan paralarının geri alınması, büyük yetkililerin maaşlarının düşürülmesi, bakanlıklarda, hükümet daire ve kurumlarında binlerce sahte vazifenin lağvedilmesiyle mümkündür. Bu şekilde, bu kırılmayla mücadeleye katkı sağlayacak büyük paralar tekrardan hazineye girecektir.

HEYET Net

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