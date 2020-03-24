Irak’ın Gündeminden (24.03.2020)

Ramadi Şehrinin Batısında Ordu Kuvvetlerinin Devriye Aracı Hedef Alındı: 2 Ölü 4 Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında Cumartesi akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan çift patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan Er-Ratba kazasına bağlı Nadire mıntıkasındaki bir yola tuzaklanan 2 bomba ordu kuvvetlerine ait devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, bölgeye çıkan tüm yolları kapattıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Muhafazası 11 Yeni Korona Virüs Vakası Bildirdi

Basra Valisi Esad El-İydani dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamasında Basra muhafazasında 11 kişiye daha korona virüsün bulaştığını ifade etti.

Haber ajansları Basra Valisi Esad El-İydani tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Basra muhafazasında 11 kişiye daha yeni tip korona virüs teşhisi kondu. Söz konusu kişiler şuanda sağlık gözetimi altında tutulmaktadır.”

Basra muhafazasının kuzeyinde yer alan Ed-Deyr kazasındaki vatandaşların, dün maske, eldiven, steril malzemelerin eczanelerde bulunmadığı şikayetinde bulundukları biliniyor. Hatta hastanedeki sağlıkçıların bile bu problemi yaşadıkları biliniyor. Hastanedeki salon yataklarının eski ve çürümüş olduğu, istisnasız her durumda kullanıldıkları belirtiliyor.

Irak İnsan Hakları Komiserliğinin bugün yaptığı açıklamasında ilgili kesimlerin korona virüsüne karşı gerekli korunma talimatlarına uymadığı zaman önümüzdeki hafta içerisinde vaka sayılarında ve ölümlerde artış olacağı uyarısında bulundukları biliniyor. Öte yandan Uluslararası Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamasında Irak’ın, korona virüsü kontrol altında tutacak yeterli dinamiklere ve alt yapıya sahip olmayan ülkelerden sayıldığını vurguladı.

İranlı Ziyaretçilerin Irak’a Girişi Devam Ediyor

Sivil aktivistler tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda Irak Sınır Kapılar Heyeti’nin korona virüs yayılmasını engellemek için İran’la olan hava ve kara sınırlarının kapatıldığını duyurmasına rağmen İranlıların Irak’a hala giriş yaptığı görüntülendi.

Sosyal medyada yayılan söz konusu videoda bazı şahısların Abbasiye türbesini ziyaret ettikleri görülmekteydi. Videoyu çeken kişi bu şahısların İranlı olduğunu belirtti.

İranlıların türbeyi ziyaret etmesini garipseyen kişi videoyu çekerken yanındaki şahısla yetkililerin Iraklılara bile geçişleri kapatmasına rağmen İranlı ziyaretçilerin girişlere devam ettiğini konuşuyordu.

Yaklaşık bir ay önce Iraklı yetkililer, korona virüs nedeniyle geri dönen Iraklılar dışında İran’dan gelecek herkese kapıları kapattıklarını duyurdular. Ancak Kerbela’daki hükümet kaynakları yetkililerin İranlılara giriş izni vermeye devam ettiklerini vurgulamaktadır. Sadece bir hafta içerisinde 25’e yakın İranlı ziyaretçilerden bir grubun Kerbela’ya gittiği biliniyor.

Diyala Muhafazasındaki Eş Zamanlı Operasyonlarda 5 Sivil Tutuklandı

Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 5 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yayınlanan açıklamaya göre Diyala muhafazasında yer alan Mikdadiye, Vecihiye, Ebi Sayda, Beledruz mıntıkalarına bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütü şüphelisi oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Hükümet Hapishaneleri Korona Virüs Noktası Olabilir

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği hükümet hapishanelerin korona virüsün yayılma noktası olabileceği uyarısında bulundu.

Haber ajansları Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Hükümet hapishanelerinin herhangi bir zamanda korona virüsün yayılma noktası olacağı ihtimal dahilindedir. Adalet Bakanlığının önlemleri sadece temizlik ve ziyaretçilerin engellenmesiyle sınırlıdır.”

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni tip korona virüsün hapishanelere girmesi gerçek bir hakikatin ortaya çıkması demektedir. Hükümet hapishaneleri, kapasitesinin üstünde adam barındırmaktadır. Ayrıca bu hapishanelerde sağlık sistemi yetersiz olduğu gibi altyapı da sorunludur.”

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali El-Beyati daha sonra genel af veya sivil dava mahkumlarının serbest bırakılması ekseninde hapishanelerdeki kapasiteyi aşan adam sayısının azaltılmasını, ek olarak yeni tutukluların soruşturmasının bitirilmesini vurguladı. Bu şekilde hapishanelerin korona virüsün odağı olmasına engel olunacağına dikkat çekti.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 316’ya, Ölüm Sayısı 27’e Yükseldi

Necef Valisi Luey El-Yasiri bugün yaptığı açıklamasında Necef muhafazasında 13 kişinin daha testinin pozitif çıktığını vurguladı. Bu vakalarla birlikte ülkenin genelinde korona virüs vaka sayısı 300’ün üstüne çıkmış oldu.

Haber ajansları Necef Valisi Luey El-Yasiri’nin bugün yaptığı açıklamasından şunları aktardı: “Necef muhafazasında 13 kişinin daha testinin pozitif çıktı. Bunlardan 2’si Suriye’deydi.”

Diğer yandan Iraklı Gazeteciler Sendika Başkanı Twitter’da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Iraklı gazetecilerden 2 kişiye korona virüsü bulaştı. Bunlardan biri Necef gazetecilerindendir ve başka bir hastalı nedeniyle Irak’ın dışında tedavi görmektedir ve ardından bu hastalığa yakalanmıştır.”

Müsenna muhafazasında Müsenna Sağlık Müdürü Avn Hani, Huseyn Eğitim Hastanesine dün akşam gelen 83 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastadan vefat etmeden önce örnekler alındığı ve laboratuvara gönderildiği ancak sonuçlar gelmeden hastanın vefat ettiği ve sonuçlarda korona virüsün pozitif çıktığı açıklandı. Müsenna muhafazasında korona virüsten dolayı altıncı ölüm olduğu belirtilirken vatandaşlara sık sık evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 316’ya, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e ulaştı.

Basra Valisi Esad El-İydani tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Basra muhafazasında 11 kişiye daha yeni tip korona virüs teşhisi kondu. Söz konusu kişiler şuanda sağlık gözetimi altında tutulmaktadır.”

HEYET Net

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