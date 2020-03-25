Irak’ın Gündeminden (25.03.2020)

Sağlık Bakanlığı: Korona Virüs Vakası Kalabalık Taşra Bölgelerde Daha Fazla Meydana Gelmektedir

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yayınlanan açıklamada yeni tip korona virüs vakasının en çok yaşandığı mıntıkaların kalabalık, gece kondu, taşra kesimlerinde olduğunu vurguladı.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Yeni tip korona virüs vakaları en fazla kalabalık mıntıkalarda, gecekondularda ve taşra kesiminde yaşanmaktadır. Bu durum bu insanlarla daha fazla yardımlaşmayı ve ilgili kurum ve müesseselerden yayınlanan talimatlara ve yönlendirmelere dikkatle uyulmasını gerektirmektedir.

Sağlık ve Çevre Bakanlığı aynı şekilde yayınladığı açıklamada Irak’ta korona virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısının artmasının nedeni korona virüse yakalananların ileri seviye hastalıkları bulunması olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 316’ya, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e ulaştı.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Silahlı Çeteler Bir Aileyi Katletti

Başkent Bağdat’ın güneyinde dün akşam saatlerinde silahlı çeteler bir eve saldırarak evdeki ailenin tamamını öldürdükten sonra evi ateşe verip kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Sadr El-Yusufiye mıntıkasında bir eve dün akşam saatlerinde silahlı çeteler tarafından saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı çetelerin evde bulunan ailenin tamamını öldürdükten sonra evi ateşe vererek kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi. Evde kaç kişinin öldürüldüğü hakkında bir bilgi henüz paylaşılmadığı biliniyor.

Söz konusu silahlı çetelerin aileyi öldürüp ev ateşe verdikten sonra evin yakınlarına bomba tuzakladıkları ve güvenlik güçleri olay yerine geldiği zaman bu bombayı patlattıkları bildirildi. Söz konusu patlama sonucunda güvenlik güçlerinden bir kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar olay yerine gelen güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı çeteleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında kimliği belirsiz keskin nişancı saldırı sonucunda 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Silahlı Saldırıda 1 Adam Hayatını Kaybetti Oğlu Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir adamın hayatını kaybettiği ve oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir adamın olay yerinde hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Meclis Üyesi: “Korona Virüsten Dolayı Hayatını Kaybedenlerin Cesetleri Hastanelerde Bekletiliyor”

Meclis Üyesi Hakim Ez-Zamili yaptığı açıklamasında Başkent Bağdat ve diğer muhafazalardaki hastane morglarının korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleriyle dolduğunu vurguladı.

Haber ajansları Hakim Ez-Zamili tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri Sadr Kenti hastanelerinin, adli tıp ve diğer muhafazalardaki hastanelerin morglarında yığılmış durumdadır.”

Hakim Ez-Zamili sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu cesetlerden bazıları ölümlerinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala defnedilmemiştir. Bu durum büyük bir sağlık krizinin habercisi olduğu gibi hastanelerde ve hastanelere yakın mıntıkalarda bu virüsün yayılmasına neden olacaktır. Aynı şekilde hayatını kaybedenlerin yakınlarında da psikolojik krizlere neden olacaktır.”

Hakim Ez-Zamili daha sonra açıklamasına şöyle devam etti: “Başkent Bağdat, korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetlerini gömmek için sivil yerleşim bölgesine 30 km mesafede olan bir mekan tercih etti. Ancak bölge halkı uzmanların ve sağlıkçıların hastalığın yayılmaması için en az 6 metre derinliğinde gömülmesi gerektiği uyarısına rağmen bu kurbanların gömülmesine karşı çıkmıştır.”

Hakim Ez-Zamili açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Hükümetten ve Kriz Ağı’ndan, korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin gömülmesi noktasında mezarlık inşa etmeleri için daha güvenilir ve sivil yerelim bölgelerine uzak mıntıkalar seçmelerini ve bu insanları hastanelerde bırakmamalarını talep ediyoruz.”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 316’ya, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e ulaştı.

Çekya Savunma Bakanlığı Irak’taki Kuvvetlerini Geçici Olarak Çekeceğini Duyurdu

Çekya Savunma Bakanlığı Irak’ta görev yapan askeri kuvvetlerini güvenlik tehdidi ve korona virüsün yayılması nedeniyle geri çektiğini ilan etti.

Haber ajansları Çekya Savunma Bakanlığının resmi sitesinden yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’taki Çekya Cumhuriyeti Ordusunun 4. Görev Gücü üyelerinden 30 askeri taşıyan Airbus A-319 askeri uçağı, Prag şehrine indi. 4. Görev Gücü çeşitli görevlerde kullanılan askerler ve kimyasal eğitim birliklerinden oluşmaktadır.”

Öte yandan operasyon odası komutanı şu ifadelerde bulundu: “Operasyon görevlerinde büyük bir düşüş meydana geldiği için kuvvetlerimizi geçici olarak çekiyoruz. Bunun nedeni güvenlik tehditleri ve korona virüsün yayılmasıdır.”

Amerika kuvvetlerinin Irak’ta gerçekleştirdiği hareketlerin başlıca amacı, bazı siyasi kesimlerin ve İran’a bağlı milislerin servis ettiği gibi çekilmek değil aksine tekrardan yayılmaktadır. Amerikalı kuvvetlerin bir askeri üsten diğer bir askeri üsse geçiş yapması bu üsleri roket saldırılarından koruma amacı taşımaktadır.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde bir kişi tarafından bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Hebheb kazasına bağlı Cedide Şat nahiyesi kapsamındaki Elbu Alke köyünde bir kişi kız kardeşinin evine silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu saldırı sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken saldırının altında yatan neden hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra söz konusu katili yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir adamın olay yerinde hayatını kaybetmesine ve oğlunun da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Mefrak mıntıkasında yoğun yağış nedeniyle göçmen ailenin evinin yıkılması sonucunda 5 kişi hayatını kaybettiği ve 2 küçük çocuk olaydan yara alarak kurtulduğu belirtilirken Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesi yakınlarında El-Haddu El-Ahdar köyü çevresinde bir bahçe yakınlarında bir patlama meydana gelmesi sonucunda çiftçilerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hanikin Kazası Vatandaşları Korona Virüsle Mücadele İçin Kendi Paralarıyla Hastane İnşa Edecekler

Diyala muhafazasında yer alan Hanikin kazasındaki vatandaşların, hükümetin sağlık ve tıp sektörünü bilerek ihmal etmesi ve ülkede artan korona virüs vakalarıyla mücadelede başarısız olması neticesinde korona virüsle mücadele etmek için kendi paralarıyla gelişmiş bir hastane inşa etmede anlaştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları Diyala muhafazasında yer alan Hanikin kazası Kaymakamı Duleyr Hasan Sayeh’ten şunu aktardı: “Hanikin kazasında bazı ileri gelenlerle toplantı düzenledik ve Hanikin hastanesi yakınlarında bulaşıcı hastalıkları uzmanlarının bulunduğu modern bir hastane inşa etme kararına vardık.”

Hanikin kazası Kaymakamı Duleyr Hasan Sayeh açıklamasını şöyle sürdürdü: “Başlangıç, çeşitli toplum grupları tarafından yapılan bağışlar ile olacaktır. Bu girişim, korona virüs başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadelede Hanikin kazası insanlarının nasıl bir sorumluluk bilinci taşıdığını ve toplumsal dayanışma ruhuna sahip olduğunu göstermektedir.”

Hakim Ez-Zamili tarafından yapılan açıklamada şunlar vurgulandı: “Korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri Sadr Kenti hastanelerinin, adli tıp ve diğer muhafazalardaki hastanelerin morglarında yığılmış durumdadır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 316’ya, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 27’e ulaştı.

HEYET Net

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