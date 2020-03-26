Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi’nden İhtiyaç Sahibi, Hasta ve Göçmen Ailelere İnsani Yardım

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, Irak’ın kuzeyinde yer alan Tamim muhafazasında faaliyet gösteren Kerkük Şubesi, sosyal ve insani yardım alanlarında devam eden çalışmaları kapsamında göçmen ailelere, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım kampanyalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Kerkük Şubesi, Kerkük şehrinde ihtiyaç sahibi bir ailenin kirasını ödediği gibi göçmenlerden bir hastanın tedavi olması için maddi destekte bulundu.

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi, yetimleri olan ihtiyacı sahibi beş göçmen aileye maddi yardımda bulundu. Aynı şekilde bugünlerde bazı günlük işlerin durması sonucunda mağdur olan ve geliri sınırlı olan bir ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Öte yandan Kerkük şehrinde hiçbir gelire sahip olamayan bazı göçmen ailelere maddi yardım yine Kerkük Şubesi tarafından ulaştırıldı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, tüm bunların dışında insani yardım ve sosyal çalışmalarını sürdürmektedir.

HEYET Net

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