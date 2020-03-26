Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi’nden Erbil Muhafazasında Göçmen Ailelere İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil muhafazasının çeşitli mıntıkalarındaki ihtiyaç sahibi ailelere, dullara, göçmenlere gıda malzemeleri dağıttı.

Bu bağlamda Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği, Erbil muhafazasında yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle bazı mıntıkalarda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonucunda mağdur olan ve gelirleri kısıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere, dullara ve göçmenlere 1100 gıda paketi dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi tarafından düzenlenen bu insani yardım kampanyası, Irak’ın şuanda yaşadığı zor koşullarda göçmen ailelere yardım eli uzatarak katkı sağlamayı hedeflemektedir. Allah (azze ve celle)’den kıtlık ve vebadan bizleri korumasını, ülkemize ve tüm Müslüman ülkelere güvenlik ve refah ihsan etmesini niyaz ederiz.

HEYET Net

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