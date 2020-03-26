Irak’ın Gündeminden (26.03.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda 2 Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde askeri devriye aracını hedef alan bir patlama sonucunda bir askerin hayatını kaybettiği ve diğer bir askerin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kavgalı iki taraf arasında tekrardan çatışmalar meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hemidat köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde hükümet ordusunun devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bir ordu kuvvetinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer bir unsurun ise ağır yaralandığı kaynakları tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedinin ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamada Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kavgalı iki taraf arasında uzun bir sessizlikten sonra tekrardan çatışmaların başladığı ifade edildi. Söz konusu çatışmalarda ölen veya yaralananlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir adamın olay yerinde hayatını kaybetmesine ve oğlunun da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Hebheb kazasına bağlı Cedide Şat nahiyesi kapsamındaki Elbu Alke köyünde bir kişinin kız kardeşinin evine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Güneyindeki Patlamada 2 Güvenlik Unsuru Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 2 güvenlik unsurunun hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Bezayiz mıntıkasında dün akşam saatlerinde güvenlik unsurlarının geçtiği esnada bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda güvenlik unsurlarından 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir adamın olay yerinde hayatını kaybetmesine ve oğlunun da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Hebheb kazasına bağlı Cedide Şat nahiyesi kapsamındaki Elbu Alke köyünde bir kişinin kız kardeşinin evine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan bugün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kavgalı iki taraf arasında uzun bir sessizlikten sonra tekrardan çatışmaların başladığı ifade edildi. Söz konusu çatışmalarda ölen veya yaralananlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İran’da Yaşayan Iraklı Kadın Korona Virüsten Dolayı Hayatını Kaybetti

İran’da yaşayan Iraklı bir kadının 2 haftalık karantine sürecinden sonra korona virüsten dolayı hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan habere göre Bağdatlı 45 yaşlarında bir kadın, İran’da korona virüse yakalandı. Karantinaya alınan Iraklı kadının 2 hafta sonra İran’ın Kum şehrinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Irak’ın dışında korona virüse yakalanan Iraklı vatandaşların sayısının 19’a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 346’ya, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 89’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a ulaştı.

Nasiriye Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında bugün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında bugün ikindi saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Zi Kar muhafazasının bugün, Nasiriye şehrinin kuzeyinde ailevi anlaşmazlıklardan dolayı 30 yaşlarında bir gencin tabancayla kendisini vurarak intihar etmesine tanık olduğu biliniyor. Irak’ta devam eden ekonomik ve güvenlik krizleri sonucunda çeşitli yaşlarda insanların intihar vakalarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum büyük bir tehlikenin uyarısını yapmakta ve Iraklı vatandaşın psikolojisinde sorunlar meydana geldiğine işaret etmektedir.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Bir Genç İntihar Etti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde 30 yaşlarında bir gencin tabancayla kendisini vurarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan El-Guraf kazasında bir genç, bugün öğle saatlerinde evinde tabancayla kendisini vurarak intihar etti. Kaynaklar gencin intihar etmesinin altında yatan nedenin ailevi anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti.

Kaynaklar, intiharın gerçekleştiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Irak’ta devam eden ekonomik ve güvenlik krizleri sonucunda çeşitli yaşlarda insanların intihar vakalarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum büyük bir tehlikenin uyarısını yapmakta ve Iraklı vatandaşın psikolojisinde sorunlar meydana geldiğine işaret etmektedir.

Sağlık Bakanlığı Yeni Korona Virüs Vakalarını Açıkladı: 36 Vaka 7 Ölüm

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamada 36 kişide daha yeni tip korona virüs vakası tespit edildiği ifade edildikten sonra korona virüs hastalarından 7 ölümün daha gerçekleştiği belirtildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Korona virüsün tespit edildiği kişilerin illere göre dağılımı şu şekildedir: Resafe 8, Tib 1, Kerh 1, Basra 6, Kerbela 7, Necef 5, Vasit 2, Süleymaniye 1, Tamim1, Zi Kar 1.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğu açıkladıktan sonra hayatını kaybedenlerin illere göre dağılımını şu şekilde paylaştı: “Resafe 2, Tib 1, Kerbela 2, Müsenna 1 ve Babil 1.” Aynı şekilde bakanlık açıklamasında Resafe şehrinden 8, Tib şehrinden 3, Kerh şehrinden 2, Kadisiye muhafazasından 1, Babil muhafazasından 1, Necef muhafazasından 1 olmak üzere toplam 16 kişinin bugün sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Birçok devleti sınırlarını kapatmaya, uçuşlarını durdurmaya, etkinliklerini iptal etmeye, eğitime ara vermeye, sokak yasağı ilan etmeye, camileri ve kiliseleri kapatmaya mecbur bırakan korona virüs vakasının dünyada 478 bin vakaya ulaştığı, geneli İtalya, Çin, İspanya, İran, Amerika, Fransa olmak üzere 21 bin kişinin hayatını kaybettiği, bugüne kadar 114 bin kişinin sağlığına kavuştuğu biliniyor.

HEYET Net

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