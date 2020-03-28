Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün ikindi saatlerinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mendeli nahiyesi çevresinde bir bahçeye mandaların girmesi üzerine bazı çiftçiler arasında dün ikindi saatlerinde kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada silahların da kullanılması sonucunda 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya katılan kişileri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Bezayiz mıntıkasında güvenlik unsurlarının geçtiği esnada bir patlama meydana gelmesi sonucunda güvenlik unsurlarından 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Hebheb kazasına bağlı Cedide Şat nahiyesi kapsamındaki Elbu Alke köyünde bir kişinin kız kardeşinin evine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan bugün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kavgalı iki taraf arasında uzun bir sessizlikten sonra tekrardan çatışmaların başladığı ifade edildi. Söz konusu çatışmalarda ölen veya yaralananlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

HEYET Net

1 total views, 1 views today