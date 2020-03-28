Burada Neden Uçurumun Kenarı Yok?

Dr. Fatih Abdusselam

Uluslararası çatışmaların arenasına dönüşmekten kendisini korumak için Irak’ın ihtiyaç duyduğu şey nedir? Irak’ın, 2003 yılında Irak’ta yeni bir siyasi rejimi bizzat inşa eden Amerika Birleşik Devletleriyle temel sorunları olan bölgesel mihverin bir parçası olmasından sonra son zamanlarda analistlerin sıklıkla sorduğu bir sorudur.

Uzun yıllardan beri savaşların felaketleriyle boğuşan ülkede istikrar ve güvenliğe delalet edecek neticelerle çıkmak için, eksik ve çelişkili oranlara yama yapmak zor bir hal aldı. Çünkü bu soruya Irak yöneticilerinden başkası cevap veremez, ne olurlarsa olsun, hangi zamanda gelirlerse gelsin en uygun görüş, İran’ın bölgede yeni bir savaşa gireceği ihtimalleri olur.

İran’ın uygun zaman ve mekanda Amerika’ya karşılık verme hakkını koruma noktasındaki açıklaması Bağdat hava alanı yakınlarında düzenlenen saldırı ve İranlı yetkilinin öldürülmesi sonrası Amerika’nın “Washington çatışmasızlığa bağlı kalacağını vurgular” açıklamasına uyum gösterdiği noktasında bir göstergedir.

İran’ın birçok tercihi kullanması mümkündür. Ancak İran, toprakları içerisinde, çıkarlarına, tesislerine, petrol, sanayi, elektrik, askeri ve nükleer enerjisine karşı Amerika’nın intikam saldırılarıyla dönmesi mümkün olan her türlü tercihten uzak duracaktır.

Bazılarının anlamada acele ettiği gibi Amerika ve İran tarafları, geri dönüşü olmayan uçurumun kenarına gitmez. Bunun nedeni İran projesinin bölgede herhangi bir değişim sağlamamasıdır. Fiili kuvvetle sarsılsa bile bu böyledir. Proje, önemi ne olursa olsun bir şahsa dayanmamaktadır. Ancak hareket sağlayan inanç temellerine dayanmaktadır. Aynı şekilde Amerika’nın saldırısı, İran dışarı İran dışarı diye slogan atan Başkent Bağdat ve güneydeki Iraklıların gözlerini boyamak için gelmedi.

Büyüyen evhamlar, İran ve Amerika değirmen taşları arasında sınırlı alan üstünde hareket eden insan aklını hızlı bir şekilde meşgul etmektedir.

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

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