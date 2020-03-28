Irak’ta Yeni 11 Korona Virüs Vakası ve 1 Ölüm

Bağdat/Kerh Sağlık Kurumu Müdürü Casib El-Hacami 2 vatandaşta daha korona virüs teşhisi konduğu, aynı şekilde Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan El-Buya mıntıkasında başkalarında da bu virüsün olabileceği açıklamasında bulundu.

Haber ajansları bugün öğle saatlerinde Bağdat/Kerh Sağlık Kurumu Müdürü Casib El-Hacami tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan El-Hurriye mıntıkasında 2 vatandaşımıza daha korona virüs bulaştı. Bu kişiler 60 yaşında bir adam ile eşidir. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan El-Buya mıntıkasında 30 yaşlarında bir gence de bulaştığı ihtimali söz konusudur. Bu tehlikeli virüsün daha fazla yayılmaması için uyarılara ve şehirler arası seyahat etmemeye bağlı kalmak zaruri bir durumdur.”

Öte yandan Necef Sağlık Müdürlüğü El-Hakim hastanesinde gözetim altında tutulan bir korona virüs hastasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Babil muhafazasında da Sağlık Müdürlüğü korona virüs hastası bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Babil muhafazasında korona virüsten dolayı hayatını kaybeden dördüncü kişi olduğu biliniyor. Yine Zi Kar muhafazasında Sağlık Müdürlüğü, Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Şatra kazası halkından 60 yaşında bir kadının korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu. Zi Kar muhafazasında ise korona virüsten dolayı hayatını kaybeden ikinci kişi olduğu biliniyor.

Basra muhafazasında görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamada Basra şehrinin güneyinde yer alan Ebu Huseyb kazasında bir ailede 6 kişiye korona virüsün bulaştığını ifade etti. Virüsü taşıyanın, Ümmü Kasr limanında çalışan ve sürekli nakliye işinde çalışanlarla iltimas halinde olan baba olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 382’ye, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 105’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya ulaştı.

HEYET Net

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