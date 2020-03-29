Irak’ın Gündeminden (29.03.2020)

Tikrit Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: 4 Polis Yaralandı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Mezari’ mıntıkasında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından polis kuvvetlerini hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba’da Patlama

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bir yola tuzaklanan bombanın dün akşam saatlerinde infilak etmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine bağlı Hernebat mıntıkasında bir yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda bir okul güvenliğinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine 4 havan topunun düşmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Yine hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Şeyhi ve Zağniye köylerinde silahlı örgüt üyelerini arama gerekçesiyle vatandaşların evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri gelen bilgiler arasında.

Irak’ta Korona Virüse Yakalanan İlk Hükümet Yetkilisi Açıklandı

Dün akşam saatlerinde kaynaklar tarafından yapılan açıklamada parlamenterler arasında onlara vaka olduğu haberlerine rağmen ilk defa bir hükümet yetkilisinin korona virüse yakalandığı duyuruldu.

Haber ajansları Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Ticaret Bakanlığının en eski vekil Velid El-Hulv’a yeni tip korona virüsün bulaştığı tespit edilmiştir. Kendisi şuanda Başkent Bağdat’taki hastanelerden birinde gözlem altında tutulmaktadır.”

Haber ajansları söz konusu vekilin korona virüsüne yakalanmadan önce ve sonra bakanlıktaki çalışmalarında olmadığını, yaklaşık 15 günden fazla bir süredir sağlık sorunlarından dolayı izinde olduğunu, bu izin sürecindeyken kendisinde virüsün tespit edildiğini açıkladıktan sonra söz konusu vekilin bakan veya bakanlıktan kimseyle görüşmediğini öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede korona virüs vaka sayısı 382’ye, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 105’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya ulaştı.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda 4 Havan Topu Düştü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz 4 havan topu düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz 4 havan topu düştü. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu havan toplarının düştüğü olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede bazı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abara nahiyesine bağlı Hernebat mıntıkasında bir yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir okul güvenliğinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Şeyhi ve Zağniye köylerinde silahlı örgüt üyelerini arama gerekçesiyle vatandaşların evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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