Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, hükümetin ve milislerin hapishanelerinde tutulan tutukluların problemleri ve dünya genelinde şuanda yayılan yeni tip korona virüsün bu tutuklular arasında yayılmasının tehlikeleri hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1421 Sayılı Açıklama) Hükümet ve Milislerin Hapishanelerinde Tutulan Tutuklular Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Şüphesiz yolsuzluk sistemi ve siyasi, ekonomik ve sosyal gibi çeşitli düzeylerde ülke idaresinde büyük çırpınışlar Irak’ın ve Iraklıların acılarının müsebbibi olmaya devam etmektedir. Şuanda korona virüs, ufuklarda bu felaketin sonuçlarının gerçek durumunu öğrenmek için tek bir umut olmaksızın Iraklıları yok etmektedir. Bu durum karşısında yetkili makamlar ısrarla, bilhassa Dünya Sağlık Örgütü’nün Irak’ı, korona virüs nedeniyle Ortadoğu içerisinde İran’dan sonra en çok ölümün gerçekleştiği ülke ilan etmesinden sonra, olayları, bilgileri ve gerçek rakamları gizlemektedir.

Dünyada yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle Iraklılardan çok kişinin hayatını kaybetmesinin büyük tehlikelerinden biri de hükümet hapishanelerinde ve milislerinden hapishanelerinden on binlerce mahkumun bulunmasıdır. En düşük uygun hayati dinamiklere bile ihtiyaç duyulan bu hapishanelerde mahkumlara yönelik düzenlenen bir toplu katliam yaşanabilir. Diğer yandan bu hapishanelerde küçük alanlarda kapasitelerin çok üstünde bir kalabalık ve çeşitli hastalıkların mevcudiyeti, hükümetin sağlık ihmali, sağlık gözetimi ve ihtiyatı kurallarının en düşüklerinin bile olmaması söz konusudur.

Yetkili makamların çalışmasında birçok dava sonuçlandırılabilir ve alıkonulanların birçoğunun yolu açılabilir. Tıpkı diğer devletlerde yapıldığı gibi ve tutukluların serbest bırakılması hızlandırıldığı gibi. Şöyle ki Iraklı tutukluların bir çoğu hiçbir gerçekliği olmayan suçlamalarla tutuklanmıştır. Gayri hukuki işlemler sonucunda birçok insan, mahkemeye çıkarılmaksızın ve hakkında karar yayınlanmaksızın uzun yıllar tutuklu kalmıştır. Yetkili makamların terörle mücadele mevzusuyla delillendirmesi, gerçek terör çeşitlerini uygulamak için onlardan mümkün en büyük adedin kalmasının bahanesidir.

Bu bağlamda bize düşen hukuki ve insani alanlarla ilgilenen uluslararası örgütlerin sorumlulukları kapsamında hızlı bir şekilde müdahale etmelerinin zorunlu olduğunu vurgulamaktır. Bağdat’ta ofisi olan Dünya Sağlık Örgütü bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve hükümetin raporlarıyla iktifa etmemesi ve onun saptırıcı bilgilerine teslim olmaması gerekmektedir.

Genel Sekreterlik

8 Şaban 1441

01 Nisan 2020

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