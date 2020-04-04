Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Örgütler Irak’taki Mahkum ve Tutuklular Meselesine Müdahale Etmelidir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, hükümetin ve milislerin hapishanelerinde tutulan tutukluların problemleri ve dünya genelinde şuanda yayılan yeni tip korona virüsün bu tutuklular arasında yayılmasının tehlikeleri hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şüphesiz yolsuzluk sistemi ve siyasi, ekonomik ve sosyal gibi çeşitli düzeylerde ülke idaresinde büyük çırpınışlar Irak’ın ve Iraklıların acılarının müsebbibi olmaya devam etmektedir. Şuanda korona virüs, ufuklarda bu felaketin sonuçlarının gerçek durumunu öğrenmek için tek bir umut olmaksızın Iraklıları yok etmektedir. Bu durum karşısında yetkili makamlar ısrarla, bilhassa Dünya Sağlık Örgütü’nün Irak’ı, korona virüs nedeniyle Ortadoğu içerisinde İran’dan sonra en çok ölümün gerçekleştiği ülke ilan etmesinden sonra, olayları, bilgileri ve gerçek rakamları gizlemektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada dünyada yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle Iraklılardan çok kişinin hayatını kaybetmesinin büyük tehlikelerinden birinin de hükümet hapishanelerinde ve milislerinden hapishanelerinden on binlerce mahkumun bulunması olduğuna dikkat çekildi. En düşük uygun hayati dinamiklere bile ihtiyaç duyulan bu hapishanelerde mahkumlara yönelik düzenlenen bir toplu katliam yaşanabileceğine vurgu yapan Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra diğer yandan bu hapishanelerde küçük alanlarda kapasitelerin çok üstünde bir kalabalık ve çeşitli hastalıkların mevcudiyeti, hükümetin sağlık ihmali, sağlık gözetimi ve ihtiyatı kurallarının en düşüklerinin bile olmaması söz konusu olduğunun altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra yetkili makamların çalışmasında birçok davanın sonuçlandırılabileceği ve alıkonulanların birçoğunun yolu açılabileceği vurgulanarak Tıpkı diğer devletlerde yapıldığı gibi ve tutukluların serbest bırakılması hızlandırıldığı gibi bunun mümkün olacağına dikkat çekildi. Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra Iraklı tutukluların bir çoğunun hiçbir gerçekliği olmayan suçlamalarla tutuklandığı, gayri hukuki işlemler sonucunda birçok insanın, mahkemeye çıkarılmaksızın ve hakkında karar yayınlanmaksızın uzun yıllar tutuklu kaldığı gerçeğini zikrettikten sonra şu ifadelere yer verdi: “Yetkili makamların terörle mücadele mevzusuyla delillendirmesi, gerçek terör çeşitlerini uygulamak için onlardan mümkün en büyük adedin kalmasının bahanesidir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi: “Bu bağlamda bize düşen hukuki ve insani alanlarla ilgilenen uluslararası örgütlerin sorumlulukları kapsamında hızlı bir şekilde müdahale etmelerinin zorunlu olduğunu vurgulamaktır. Bağdat’ta ofisi olan Dünya Sağlık Örgütü bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve hükümetin raporlarıyla iktifa etmemesi ve onun saptırıcı bilgilerine teslim olmaması gerekmektedir.”

HEYET Net

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