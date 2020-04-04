Irak’ın Gündeminden (04.04.2020)

Musul Şehrinin Güneydoğusunda Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 2 Ölü 4 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda dün öğle saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda odu kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Mahmur kazasına bağlı Kırac nahiyesinde ordu kuvvetlerinin bulunduğu devriye aracını hedef alan bir patlama dün öğle saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinin Kuzeyindeki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Harise kazasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Zi Kar Muhafazasında Yeni 12 Korona Virüs Vakası

Zi Kar Sağlık Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada 12 kişiye daha korona virüsün bulaştığı doğrulanırken Necef Sağlık Müdürlüğü ise yeni 9 vakayı duyurdu.

Zi Kar sağlık kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasında 12 vatandaşa daha korona virüs bulaştı. Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 11 kişinin, babasının cenazesine katılmak için hastanede karantina altından kaçan bir korona virüs hastasının yakınları olduğu belirtildi. 1 kişinin ise Şatra kazasından olduğu ifade edildi.

Necef muhafazasında ise Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 9 kişinin daha korona virüse yakalandığı ifade edildi.

Necef Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sağlık Müdürlüğümüze bağlı laboratuvarlar muhafazanın çeşitli hastanelerinde yatan korona virüs şüphelisi 124 kişiden örnekler aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 9 kişinin testi pozitif çıktı.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada son 24 saat içerisinde ülkenin genelin toplam 48 yeni vaka olduğu ifade edildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Neft Hane mıntıkası çevresinde tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Zi Kar Muhafazasında Göstericilere Müdahale: 2 Ölü 28 Yaralı

Zi Kar muhafazasında gıda sağlanması için gösteri düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde hükümet kuvvetlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Zi Kar muhafazasında sokağa çıkma yasağından önce gıda sağlanması için gösteri düzenleyen protestoculara dün akşam saatlerinde hükümet kuvvetlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Habubi sahasında yapılan müdahale sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu yaralıların en yakın hastaneye nakledildiği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Zi Kar valisinin güvenlik kuvvetlerinin alarm halinde olmasını ve Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasındaki Habubi sahasındaki protestonun ardından sokağa çıkma yasağının uygulanmasını emrettiği biliniyor.

HEYET Net

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