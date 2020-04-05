Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi’nden İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Başkent Bağdat’ta faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi, yevmiye ile çalışan ihtiyaç sahibi ailelerden 50 aileye gıda kolisi dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen söz konusu kampanya, dünyada yayılan korona virüsün Irak’ta yayılması ve sokağa çıkma yasağından dolayı insanların işlerinin durması nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin yanında durmayı ve onlara destek çıkmayı amaçlamaktadır.

HEYET Net

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