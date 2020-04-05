Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah)’ın Vefatı İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 29 Mart 2020 – 5 Şaban 1441 Pazar günü 97 yaşında vefat eden Kuveyt Eski Vakıflar ve İslami İşleri Bakanı, İslam dünyasında önemli hayır ve davet çalışmalarının öncülerinden Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah)’ın için taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah) 1923 yılında Kuveyt’te dünyaya geldi. İlk eğitimini Kuveyt’te tamamladı. Ardından Kuveyt’te bazı alimlerin elinde şeri ilimlere başladı. Daha sonra Aramco şirketinde çalışmak için Suudi Arabistan’a gitti. Ardından ülkesine döndü ve Sağlık Bakanlığında çalışmaya başladı. Bakanlıkta vekil oluncaya kadar görevlerinde terfi etti. Sağlık Bakanlığında çalıştığı sıralarda birkaç hastanenin yapımını yönetti ve Kuveyt Kızıl Haç’a başkanlık yaptı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah)’ın 1976-1984 yılları arasında Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanlık sorumluluğunu üstlendiği belirtilerek bu zaman zarfında Kuveyt Finans Evi kurulması, Kuveyt Üniversitesinde Şeriat Fakültesi tesisi, Davetçi Programı oluşturulması gibi birçok çalışmaya öncülük ettiği vurgulandı. Aynı şekilde Fıkıh Ansiklopedisi Projesini başlattığı ve ilk cildini yayınladığı, bunun dışında birçok davet ve ilmi çalışmalara imza attığı vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah) aynı şekilde hayır ve yardım noktasında Uluslararası İslami Yardım Heyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Kuveyt’in içinde veya dışında birçok hayır cemiyetinin, davet kurumlarının, üniversitelerin, fakültelerin, okulların, İslami bankların ya kurucusu ya yöneticisi ya da üyesi oldu. Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah), Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi İşleri Başkanı Şeyh Salih Bin Abdurrahman El-Hasin ile beraber 2006 Uluslararası Melik Faysal İslam’a hizmet ödülü aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Yusuf El-Hacci’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, yakınlarına , sevenlerine ve Kuveyt halkına sabır ihsan etsin, bu ümmet için yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın.”

HEYET Net

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