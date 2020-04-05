Irak’ın Gündeminden (05.04.2020)

Necef ve Basra Muhafazalarında Yeni 43 Korona Virüs Vakası

Necef ve Basra muhafazalarında Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu iki muhafazada 43 vatandaşın yeni tip korona virüse yakalandığı ifade edildi.

Haber ajanlarının Necef Sağlık Müdürü Rıdvan Kamil El-Kindi’ye dayandırdığı habere göre Necef Sağlık Müdürlüğüne bağlı laboratuvarlar muhafazanın çeşitli hastanelerinde yatan korona virüs şüphelisi 143 kişiden örnekler aldı. Yapılan incelemeler neticesinde 34 kişinin testi pozitif çıktı.

Diğer yandan Basra Sağlık Müdürlüğü Genel Müdürü Abbas Et-Temimi yaptığı açıklamasında muhafazada 9 vatandaşa daha korona virüs bulaştığını ifade etti.

Bu vakalarla birlikte Necef muhafazasında korona virüs vaka sayısı 175’e ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, Basra muhafazasında ise vaka sayısı 122’ye ve hayatını kaybeden sayısı 10’a yükselmiş oldu.

Kerkük Şehrinin Güneybatısında Eş Zamanlı Operasyonlar: 4 Vatandaş Tutuklandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 4 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Bayci nahiyesi ve Garir köyüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütü üyeliğiyle itham edilen 4 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Nasiriye Şehrinin Ortasında Aktivistin Evine Silahlı Saldırı: 1 Ölü 2 Yaralı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında, Nasiriye şehri protestolarında aktif olan aktivist Ümmü Abdllah adlı kadının evine kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda söz konusu aktivistin hayatını kaybettiği ve 2 çocuğunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında Nasiriye şehri protestolarında aktif olan aktivist Ümmü Abdllah adlı kadının evine kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Ümmü Abdullah adlı aktivistin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 çocuğunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Zi Kar muhafazasında sokağa çıkma yasağından önce gıda sağlanması için gösteri düzenleyen protestoculara önceki gün akşam saatlerinde hükümet kuvvetlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiği biliniyor. Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Habubi sahasında yapılan müdahale sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu yaralıların en yakın hastaneye nakledildiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: Haşdi Şaabi Milislerinden 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasının kuzeyinde Ez-Zur derinlerindeki terk edilmiş bahçelerde bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra başka bombalarının da bulunma ihtimalinden dolayı araştırmalara başladıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cuma günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Neft Hane mıntıkası çevresinde tuzaklanan bombanın Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Ramadi Şehrinin Batısında Askeri Nokta Hedef Alındı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde askeri noktaya düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan Ratba şehrinin batısındaki askeri noktaya bugün öğle saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybedenlerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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