Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Kuveyt Eski Vakıflar ve İslami İşleri Bakanı, İslam dünyasında önemli hayır ve davet çalışmalarının öncülerinden Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti, 29 Mart 2020 – 5 Şaban 1441 Pazar günü 97 yaşında vefat eden Kuveyt Eski Vakıflar ve İslami İşleri Bakanı, İslam dünyasında önemli hayır ve davet çalışmalarının öncülerinden Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah)’ın için taziyelerini bildirir.

Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah) 1923 yılında Kuveyt’te dünyaya geldi. İlk eğitimini Kuveyt’te tamamladı. Ardından Kuveyt’te bazı alimlerin elinde şeri ilimlere başladı. Daha sonra Aramco şirketinde çalışmak için Suudi Arabistan’a gitti. Ardından ülkesine döndü ve Sağlık Bakanlığında çalışmaya başladı. Bakanlıkta vekil oluncaya kadar görevlerinde terfi etti. Sağlık Bakanlığında çalıştığı sıralarda birkaç hastanenin yapımını yönetti ve Kuveyt Kızıl Haç’a başkanlık yaptı.

Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah) 1976-1984 yılları arasında Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanlık sorumluluğunu üstlendi. Bu zaman zarfında Kuveyt Finans Evi kurulması, Kuveyt Üniversitesinde Şeriat Fakültesi tesisi, Davetçi Programı oluşturulması gibi birçok çalışmaya öncülük etti. Aynı şekilde Fıkıh Ansiklopedisi Projesini başlattı ve ilk cildini yayınladı. Bunun dışında birçok davet ve ilmi çalışmalara imza attı.

Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah) aynı şekilde hayır ve yardım noktasında Uluslararası İslami Yardım Heyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Kuveyt’in içinde veya dışında birçok hayır cemiyetinin, davet kurumlarının, üniversitelerin, fakültelerin, okulların, İslami bankların ya kurucusu ya yöneticisi ya da üyesi oldu. Şeyh Yusuf Bin Casim Bin Muhammed El-Hacci (Rahimehullah), Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi İşleri Başkanı Şeyh Salih Bin Abdurrahman El-Hasin ile beraber 2006 Uluslararası Melik Faysal İslam’a hizmet ödülü aldı.

Allah (azze ve celle) Şeyh Yusuf El-Hacci’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, yakınlarına , sevenlerine ve Kuveyt halkına sabır ihsan etsin, bu ümmet için yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın.

Genel Sekreterlik

30 Mart 2020

6 Şaban 1441

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