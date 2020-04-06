Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti, 30 Mart 2020 – 6 Şaban 1441 Pazartesi günü 69 yaşında hayatını kaybeden, Irak’ta İslami davetin öncülerinden biri olan Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah) 1951 yılında Başkent Bağdat’ın kuzeyinde, Salahuddin muhafazasında yer alan Samarra şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini yine bu şehirde başarılı bir şekilde tamamladı. Şöyle ki Salahuddin muhafazasındaki okullarda lise düzeyinde birinciydi. Ardından Bağdat Üniversitesinde Tıp okudu. Nöroloji ve psikiyatri alanında uzmanlaştı. Daha sonra yüksek eğitimini tamamlamak için Londra’ya gitti. Psikiyatri tıbbında uzmanlaştı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamasında Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah)’ın Samarra şehrindeki Samarra hastanesinde çalıştığını, ardından Başkent Bağdat’taki Er-Reşid hastanesinde ve daha sonra Süleymaniye hastanesinde Psikolojik Hastalıklar Bölümü Başkanlığı yaptığını, ardından Londra’daki Moseley hastanesinde danışmanlık yaptığını, daha sonra Ürdün’ün İrbid muhafazasında El-Melik El-Muessis Abdullah hastanesinde profesörlük yaptığını açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şöyle devam edildi: “Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah) din ve İslami davete karşı cesaret ve gayretle tanındı. Sakinlik, mütevazılık ve yumuşaklık başlıca vasıflarıydı. Irak’tan çıktıktan sonra Rus işgaline karşı Afgan cihadına katıldı. Allah (azze ve celle)’nin dinine karşı davette çok hırslı ve çalışkandı. Din adamı ve davet adamı, sabır ve sebatla nitelendiriliyordu. Bir çok baskı, takip ve soruşturmaya kendisi ve ailesi maruz kalmasına rağmen hiçbir zaman davet ve ıslah çalışmalarından geri durmadı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti ardından yayınladığı açıklamada Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah)’ın 1980’li yıllarda Irak’ta davet ve İslami çalışmanın ruhunu tekrardan geri getirmek için yaptığı çalışmalarda eğitim alanına çok önem gösterdiğine vurgu yaptı. 2003 yılındaki Amerika’nın Irak’ı işgal etmesine karşı da açık bir duruş sergilemiş olduğuna dikkat çekilen açıklamada işgalle beraber olan siyasi çalışmalara destek vermeyi reddetmiş, siyasete katılanlara yollarının hatalı olduğu, sürecin davet ve eğitim çalışmalarını gerektirdiği, gayretleri doğru imanı hazırlamaya sarf edilmesi gerektiği noktasında nasihat etmiş olduğunun altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şöyle devam edildi: “Dr. Abdulmecid Es-Samarai (rahimehullah) son yıllarda Ürdün’deki evde kalmasını zorunlu kılan bir hastalığa yakalandı. Ancak o çeşitli alanlarda nasihatlerinden, dini ve davet çalışmalarından geri durmadı. Son günlerinde Irak’taki olayları takip ederken ve yaşananlara önem gösterirken ziyaretçilere ve geri dönenlere Iraklıların birleştiği halk hareketlerinden faydalanmak için uygun bir fırsat olduğu, toplumu doğru yola getirmek, ıslahı yaymak ve iman ruhunu canlandırmak için fırsat olduğu noktasında nasihatte bulunmuştu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Abdulmecid Es-Samarai’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, yakınlarına ve sevenlerine sabır ihsan etsin, vatanı ve ümmeti için yaptıklarından dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın.”

HEYET Net

14 total views, 14 views today