Irak’ın Gündeminden (06.04.2020)

Irak’ta Korona Virüs Vaka Sayısı 1000’e Yaklaştı

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ülkenin genelinde 83 korona virüs vakası daha meydana gelerek toplam vaka sayısının 950’yi aştığı vurgulandı. Dün yine 5 korona virüs hastasının hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

Haber ajansları Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Dün 83 kişide daha korona virüs teşhis edildi. Bununla birlikte ülke genelinde hasta sayısı 961’e yükseldi. Bağdat, Necef, Süleymaniye ve Diyala muhafazalarında 5 hastamız hayatını kaybetti. Bununla birlikte hayatını kaybeden sayımız 61’e yükseldi.”

Öte yandan Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada 20 kişinin daha sağlığına kavuştuğuna dikkat çekildikten sonra toplam iyileşen sayısının 279 olduğu ifade edildi.

Kerh Sağlık Müdürlüğü Genel Müdürü Casib Hicami yaptığı açıklamasında Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan Ebu Duşeyr mıntıkasındaki son durumun memnuniyet verici olmadığını vurguladı. Özellikte korona virüsü vakalarının yaşanmasından sonra.

Casib Hicami yaptığı açıklamasında bölge halkının sokağa çıkma yasağına uymadığını, bu şekilde devam edildiği takdirde önümüzdeki günlerde yeni korona virüs vakaları yaşanacağını vurguladı.

Basra Şehrinin Güneybatısında Aşiret Kavgası: 3 Ölü veya Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin güneybatısında yer alan nahiyelerden birinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin güneybatısında yer alan Safvan nahiyesine bağlı tarım mıntıkalarından birinde dün akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın birçok muhafazasında belirli zaman aralıklarında silahlı aşiret kavgalarına tanık olunduğu bilinmektedir. Bu silahlı kavgalarda iki taraftan da ölen ve yaralananlar olduğu bölgedeki hayatı da felç etmektedir. Hükümete bağlı güvenlik güçleri ise her geçen daha bir kötüye giden bu durumu kontrol altında tutmaktan ve güvenliği sağlamaktan aciz kalmaktadır.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Patlamada 2 Çocuk Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı bir mahallede yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde 2 çocuğun yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda 2 çocuğun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cuma günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Neft Hane mıntıkası çevresinde tuzaklanan bombanın Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine dün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasının kuzeyinde Ez-Zur derinlerindeki terk edilmiş bahçelerde bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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