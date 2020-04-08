Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Hindistanlı Davetçi Şeyh Sirac Hasan (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti 02 Nisan 2020 – 9 Şaban 1441 Çarşamba günü 88 yaşında hayatını kaybeden, ömrünün genelini İslami davete ve ilmi adayan Hindistan’da İslami çalışmalarından öncülerinden, İslami Cemaatin eski lideri, Hindistanlı Davetçi Şeyh Sirac Hasan (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Sirac Hasan (rahimehullah) 1932 yılında Hindistan’ın güneyinde yer alan Karnataka eyaletine bağlı Raişur kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini doğduğu yerde aldı, daha sonra başka yerlerde eğitimine devam etti. Gençlik çağlarında İslami davet çalışmalarına katıldı. 18 yaşındayken İslami Cemaate üye oldu. 1957 yılında, 25 yaşlarındayken İslami Cemaatin Karnataka emiri seçildi. 1984 yılında İslami Cemaatin Genel Sekreter Yardımcısı seçilinceye kadar İslami Cemaatin bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Ardından 1990-2004 yılları arasında Hindistan’ın genelinde İslami Cemaatin peş peşe 3 defa emiri seçildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada Şeyh Sirac Hasan (rahimehullah)’ın bazı kurum ve teşkilatların tesis edilmesine katıldığı gibi başkanlığını da yaptığını vurguladı. Örneğin Hint Müslümanları Ahvali Şahsiye Heyeti Başkan Yardımcılığı ve Hindistan Danışma Meclisi gibi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam etti: “Şeyh Sirac Hasan (rahimehullah) İslami davet hususunda büyük gayretleri ve çalışmalarıyla, İslami davetin yayılması için Hindistan’ın en ücra köşelerine kadar bu daveti taşımasıyla, güçlü hitabeti ve hikmetli üslubuyla tanındı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua etti: “Allah (azze ve celle) Şeyh Sirac Hasan’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun çalışmalarını ve ilmini kabul etsin, naim cennetlere şahit ve vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimler ve davetçilerle doldursun.”

HEYET Net

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