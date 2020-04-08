Irak’ın Gündeminden (08.04.2020)

Erbil ve Basra Muhafazasında Yeni 50 Korona Virüs Vakası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 41 kişinin daha korona virüse yakalandığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Erbil muhafazasında 17 kadının, 15 adamın ve çeşitli yaşlarda 9 çocuğun korona virüse yakalandığı ifade edildi.

Basra muhafazasında ise yeni 9 korona virüsü vakası olduğu ve bunlarla birlikte muhafazada vaka sayısının 141’e yükseldiği, aynı şekilde hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 48’e ulaştığı bildirildi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada ülkenin genelinde 83 korona virüs vakası daha meydana gelerek toplam vaka sayısının 950’yi aştığı vurgulandıktan sonra yine 5 korona virüs hastasının hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldiği ifade edilmişti. Söz konusu vakaların şehirlere göre dağılımı şu şekilde: Resafe 21 vaka, Kerh 2 vaka, Tıb 4 vaka, Basra 10 vaka, Necef 6 vaka, Müsenna 6 vaka, Diyala 5 vaka, Erbil 18 vaka, Tamim 4 vaka, Kerbela 4 vaka, Süleymaniye 1 vaka, Babil 1 vaka, Zi Kar 1 vaka. Korona virüsün Irak’ta yayıldığı ilk günden itibaren vaka sayısının 961, hayatını kaybedenlerin 61, sağlığına kavuşanların 279’a ulaştığı biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: Bir Öğretmen Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir öğretmenin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde dün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ismi paylaşılmayan bir öğretmenin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cuma günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Neft Hane mıntıkası çevresinde tuzaklanan bombanın Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine dün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasının kuzeyinde Ez-Zur derinlerindeki terk edilmiş bahçelerde bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı bir mahallede yola tuzaklanan bombanın önceki akşam saatlerinde 2 çocuğun yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Kaybolduktan Bir Gün Sonra Cesedi Bulundu

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında bir gün önce kaybolan bir çocuğun cesedinin dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında El-Hiyaniye mıntıkasında yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen çocuğun bir gün sonra cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesette kurşun izlerine ve belirli bölgelerinde yanık izlerine rastlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan 8 yaşındaki çocuğun cesedinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Irak’ın tüm muhafazalarında gündüz ortasında hükümet araçlarını kullanarak cinayetler, hırsızlıklar, gasplar ve adam kaçırmalar işleyen silahlı milisler problemi söz konusudur. Bu silahlı milisler insanları kaçırarak para almak için yakınlarına şantaj uygulamaktadırlar.

Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün akşam saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri dün akşam saatlerinde Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazası ve çevre mıntıkalara yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Patlama: 3 Polis Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde polis kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalardan birinde dün gece geç saatlerde polis kuvvetlerine ait devriye aracı geçtiği esnada bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde bugün öğle saatlerinde aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret kavgasında hafif ve orta silahların da kullanılması sonucunda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ismi paylaşılmayan bir öğretmenin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ta 92 Yeni Vakayla Birlikte Toplam Vaka Sayısı 1122’ye Çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada 92 yeni korona virüs vakasının gerçekleştiğini ifade etti.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın genelinde yeni 92 vakası gerçekleşmiştir. Bunların bölgelere dağılımı Resafe 13 vaka, Kerh 1 vaka, Tıb 7 vaka, Necef 44 vaka, Basra 6 vaka, Zi Kar 5 vaka, Erbil 5 vaka, Süleymani 3 vaka, Duhok 3 vaka, Müsenna 2 vaka, Diyala 1 vaka, Vasit 1 vaka şeklindedir.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tıb şehri hastanesinde 1 kişinin korona virüsten dolayı hayatını kaybettiği, 16 Süleymaniye, 1 Erbil, 5 Kerbela, 1 Vasit, 4 Basra, 2 Divaniye olmak üzere 29 kişinin tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamada ülkede korona virüs vaka sayısının 1122’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e, iyileşenlerin sayısının 373’e ulaştığı, ülkede toplam test sayısının 26331 olduğu belirtildi.

Süleymaniye’de Peşmerge Kuvvetlerine Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Süleymaniye muhafazasının merkezi olan Süleymaniye şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde Peşmerge kuvvetlerinin karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Peşmerge kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Süleymaniye şehrinin kuzeyinde yer alan Kufri kazasına bağlı Kolcu nahiyesinde Peşmerge kuvvetlerinin karargahına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Peşmerge kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Devriye Aracı Hedef Alındı: 3 Ölü

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün gece geç saatlerde polis kuvvetlerinin devriye aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde dün gece geç saatlerinde IŞİD örgütü tarafından polis devriye aracına silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda biri ismi ve rütbesi paylaşılmayan bir komutan olmak üzere 3 unsurun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Süleymaniye muhafazasının aynı şekilde dün, Süleymaniye şehrinin kuzeyinde yer alan Kufri kazasına bağlı Kolcu nahiyesinde Peşmerge kuvvetlerinin karargahına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Peşmerge kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Tikrit Şehrinin Kuzeydoğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 3 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracını hedef alan bir patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeydoğusunda İese mıntıkasında bir yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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