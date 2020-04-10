Irak’ın Gündeminden (10.04.2020)

Irak’ın Genelinde Test Sayısı 3366’ya, Vaka Sayısı 1232’ye, Hayatını Kaybeden Sayısı 69’a, İyileşen Sayısı 496’ya Yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ülkenin genelinde 30 kişinin daha yeni tip korona virüsüne yakalandığı ifade edildikten sonra virüse yakalanan 44 kişinin tekrardan eski sağlığına kavuştuğu vurgulandı.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Sağlık Bakanlığına tarafından dün 24 saat içerisinde 2052 test yapıldı. Bu testlerden 30’u pozitif çıktı. Bu sayıyla birlikte ülkenin genelinde toplam test sayısı 3366’ya ulaştı.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Son testlerde pozitif çıkan hastaların şehir dağılımı şu şekildedir: Resafe 8 vaka, Tıb 3 vaka, Kerh 1 vaka, Vasit muhafazası 8 vaka, Basra muhafazası 8 vaka, Necef muhafazası 3 vaka, Zi Kar muhafazası 2 vaka, Diyala muhafazası 2 vaka, Kerbela muhafazası 1 vaka, Tamim muhafazası 1 vaka, Erbil muhafazası 1 vaka, Süleymaniye muhafazası 1 vaka.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Necef muhafazasında 14, Kerbela 12, Basra 6, Erbil 6, Kerh 2, Tıb 2 ve Zi Kar 2 olmak üzere toplamda 44 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1232, hayatını kaybedenleri sayısı 69, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 496’ya ulaşmıştır.”

Kerkük Şehrinin Güneybatısında Güvenlik Noktası Hedef Alındı: 2 Güvenlik Unsuru Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün akşam saatlerinde hükümet polisine bağlı güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı köylerden birinde hükümet polisine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, Kerkük şehrinin güneyinde IŞİD örgütü tarafından polis devriye aracına silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda biri ismi ve rütbesi paylaşılmayan bir komutan olmak üzere 3 unsurun olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti Yaralılar Var

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda Haşdi Şaabi milislerine dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı milislerin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasının batısındaki Halyu askeri havaalanı yakınlarında Haşdi Şaabi milislerine dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bazı milislerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yaralıların tam sayısı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı biliniyor.

Kaynaklar, silahlı saldırının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının geçtiğimiz Çarşamba günü, Tikrit şehrinin kuzeydoğusunda İese mıntıkasında bir yola tuzaklanan bombanın Haşdi Şaabi milislerinin askeri aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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